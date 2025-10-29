منتخب الرياضات الإلكترونية يفوز على اندونيسيا ويخسر امام الأردن الفارسي يودع منافسات مبكرا والبوسعيدي يشارك في اللجنة الفنية للسباحة

في دورة الالعاب الآسيوية للشباب

رسالة البحرين - خليفة الرواحي :

تصوير- نواف البوسعيدي :

تمكن منتخبنا الوطني للرياضات الإلكترونية من الفوز على اندونيسيا بنتيجة 2-صفر في أولى مبارياته في منافسات لعبة روكيت ليج لكنه خسر المواجهة الثانية بنتيجة 1-2 ، في دورة الألعاب الآسيوية للشباب التي تستضيفها مملكة البحرين، وفي السباحة ورغم حصول لاعب المنتخب محمد الفارسي على المركز الثاني في منافسات سباح 100 ظهر ضمن المجموعة الأولى إلا أن الرقم الذي حققه لم يسعفه للتأهل للنهائيات بعدما قطع مسافة السباق في وقت وقدره 1.06.54 دقيقة في منافسات قوية شهدها السباق بمشاركة نخبة من المنتخبات الآسيوية حيث حقق الصيني جي شيجي الحاصل على المركز الأول في التصفية الأولية زمن وقدره 57.31 ثانية ، وذلك في النسخة الثالثة التي تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة من 22-31 أكتوبر الجاري.

وجاءت مباراة منتخبنا الوطني للرياضات الإلكترونية في مباراته الأولى بلعبة روكيت ليج بداية قوية ومميزة في مشواره بدورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب المقامة في مملكة البحرين، بعد فوزه المستحق على منتخب إندونيسيا بنتيجة (2-0) في أولى مبارياته ضمن منافسات اللعبة.

قدم لاعبو منتخبنا أداءً منظمًا وانسجامًا واضحا وتركيزا عاليا، وتمكنوا من السيطرة على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى، بفضل التكتيك الجماعي وسرعة التحول بين الدفاع والهجوم، أكد هذا الفوز جاهزية المنتخب وثقته العالية في تحقيق نتائج إيجابية خلال المباريات القادمة، وتعزيز حظوظه في بلوغ الأدوار المتقدمة من البطولة.

وفي المباراة الثانية ورغم تقارب المستوى الفني والتنظيمي وانتهاء الشوط الأول بفارق هدف، ومحاولات لاعبي المنتخب إدراك التعادل وتحقق الفوز لم يسعفه الأمر ليخسر في المواجهة الثانية أمام الأردن بنتيجة 1-2.

منافسات مستمرة

ويواصل منتخبنا مبارياته في تصفيات المجموعات بطموحات كبيرة من أجل التأهل من دوري المجموعات حيث سيواجه في مجموعته في المباريات القادمة مواجهات تجمعه مع منتخبات كازاخستان وقرغيزستان والسعودية والإمارات والبحرين، حيث يشارك في منافسات روكيت ليج 20 منتخبا من قارة آسيا، ويمثل المنتخب ثلاثة لاعبين من مواليد 2008 وهم سلطان بن كامران البلوشي ومشاري بن عمار العجمي وعبدالله بن بدر العامري، فيما يضم الجهازين الفني والإداري من حمد بن يعقوب الجهوري إداري المنتخب وعبدالله بن ناصر العتيقي مدرب المنتخب.

نظام الروكيت لينج

تقام منافسات لعبة روكيت ليج في دورة الألعاب الآسيوية وفق نظام محدد يشبه إلى حد كبير بطولات الألعاب الجماعية الأخرى، مع بعض الخصوصيات للعبة نفسها، ونظام اللعب الأساسي في روكيت ليج بدورة الألعاب الآسيوية نظام منافسات الفرق عدد اللاعبين: 3 ضد 3 ، وفي حال التعادل، تُلعب جولة إضافية حتى يسجل أحد الفريقين هدف الفوز.

وتقام منافسات المنتخب بنظام دوري المجموعات من دور واحد ويلعب منتخبنا مع المجموعة التي تضم منتخبات (قيرغيزستان والسعودية والامارات والبحرين وإندونيسيا والأردن وكازاخستان) وفي حالة فوز اى منتخب يحسب له نقطة للفوز و0 للخسارة، ويتأهل من كل مجموعة الأول والثاني والثالث إلى الأدوار الإقصائية، حيث تلعب هذه الأدوار بنظام خروج المغلوب، حيث تتطلب المباريات مهارة عالية في التحكم، والتعاون، والتكتيك بين اللاعبين.

تجربة مثرية

وقال السباح محمد الفارسي سباح المنتخب الوطني: الحمد لله على كل حال، كانت تجربة مهمة ومفيدة بالنسبة لي، رغم عدم التوفيق في تحقيق التأهل للأدوار النهائية في سباقات 100 متر حرة وظهر و50 متر حرة وظهر، إلا أني استفدت كثيرا وكانت تجربة مثرية جدا، موضحا أنه واجه منافسة قوية من سبّاحين مجيدين ويعدون الأفضل من مختلف دول آسيا وخاصة لاعبي شرق القارة الذين يتمتعون بسرعات عالية، في المجمل الاستفادة كانت كبيرة من هذه المشاركة واكتسبت الخبرة والاحتكاك بالمستويات العالية.

وأضاف: هذه التجربة دافع قوي بالنسبة لي من أجل مواصلة العطاء والعمل الجاد مع الجهاز الفني لتطوير أدائي وتحسين أرقامي في البطولات القادمة بإذن الله تعالى، وفي الختام أشكر اللجنة الأولمبية العمانية والاتحاد العماني للسباحة والجهاز الفني والإداري على دعمهم المستمر لنا.

البوسعيدي يشارك في فنية السباحة

تشارك سلطنة عمان بعدد من الفنيين والحكام في دورة ألعاب آسيا للشباب بالبحرين ومنها في اللجنة الفنية للرياضات المائية وفي هذا الجانب قال ممثل سلطنة عمان مال الله البوسعيدي عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الآسيوي للرياضات المائية وعضو اللجنة الفنية بالدورة: يمثل دور اللجنة الفنية في الاتحاد الآسيوي للألعاب المائية دور محوري وأساسي في ضمان إدارة مسابقات الرياضات المائية وفق أعلى المعايير الفنية والرياضية، وتعتبر اللجنة الفنية الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالجوانب الفنية في كل رياضة مائية (مثل السباحة، الغطس، كرة الماء، السباحة الفنية، والمياه المفتوحة).

وأضاف: تقوم اللجنة الفنية بعدة أدوار أهمها وضع اللوائح والمعايير الفنية وإعداد وتحديث القواعد الفنية الخاصة بكل رياضة مائية بما يتوافق مع لوائح الاتحاد الدولي، والعمل على تحديد معايير المشاركة في البطولات (مثل الأعمار، الأرقام التأهيلية، عدد اللاعبين "السباحين" لكل دولة)، كما تقوم بمراجعة وتطوير نظام المنافسات لضمان العدالة والمستوى الفني العالي، إلى جانب الإشراف على التحكيم واختيار واعتماد الحكام الذين يديرون المنافسات الآسيوية، بالإضافة إلى

تنظيم دورات تأهيل وصقل الحكام لرفع مستواهم الفني وفق المعايير الدولية، والعمل على مراقبة أداء الحكام خلال البطولات ورفع تقارير تقييم الأداء وضمان النزاهة، والإشراف المباشر على تنظيم وتنفيذ البطولات القارية للتأكد من الالتزام بالقواعد الفنية، والتنسيق مع اللجنة المنظمة المحلية في الدولة المستضيفة لضمان جاهزية المنشآت، المعدات، وأنظمة التوقيت والتحكيم، ومعالجة أي مشكلات فنية أو احتجاجات أثناء البطولات.