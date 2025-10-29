مشاركة منتخب بناء الاجسام فـي بطولة غرب آسيا السادسة بالبحرين

تغادر اليوم إلى المنامة بعثة المنتخب الوطني بناء الأجسام والفيزيك ،وذلك للمشاركة في بطولة غرب آسيا السادسة ، المقامة في مملكة البحرين في الفترة من 30 أكتوبر وحتى 2 من نوفمبر بمشاركة واسعة من اتحادات غرب آسيا .

يشارك منتخبنا ببعثة تتكون من عماد الدين بن صالح الصلتي رئيس اللجنة العمانية لبناء الأجسام رئيسا للبعثة ومحمد بن سالم العريمي أمين سر اللجنة مشرفا عاما للمنتخب وإداريا ، والحكم الدولي بدر بن سعيد العامري حكما مرافقا ، واللاعبون أسعد السيابي وأحمد الحديدي وعلي المعمري ومحمد العجمي وعبدالمجيد الريسي ونصر الوهيبي وخالد الشحي وماهر البلوشي وموسى البلوشي .

وتتطلع البعثة إلى تحقيق عدة ميداليات متنوعة عطفا على المشاركات الماضية التي سجل فيها لاعبو السلطنة حضورا قويا بتحقيق عدد من الميداليات .