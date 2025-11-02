العالم اليوم - بعد تهديدها بعمل عسكري.. نيجيريا تردّ على ترامب

انتم الان تتابعون خبر بعد تهديدها بعمل عسكري.. نيجيريا تردّ على ترامب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 نوفمبر 2025 09:28 مساءً - قال متحدث باسم الرئاسة النيجيرية لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة لا يمكنها تنفيذ أي عملية عسكرية داخل نيجيريا من جانب واحد، استنادا إلى ادعاءات بتعرض المسيحيين للاضطهاد في البلد الواقع غرب إفريقيا.

وقال دانيال بوالا، المتحدث باسم الرئيس النيجيري بولا تينوبو، إن هذا التهديد العسكري الصادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستند إلى تقارير مضللة، ويبدو أنه يندرج ضمن "أسلوب ترامب القائم على استخدام القوة لفرض الجلوس إلى طاولة حوار وبدء النقاش".

وكان بوالا يرد على تصريح للرئيس ترامب أمس السبت بأنه أصدر أوامر إلى وزارة الحرب الأميركية بالبدء في التخطيط لاحتمال تنفيذ عمل عسكري في نيجيريا، أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان، على خلفية ادعاءات بتعرض المسيحيين للاضطهاد هناك.

كما أعربت الرئاسة النيجيرية الأحد عن رغبة الرئيس بولا أحمد تينوبو في لقاء الرئيس الأميركي في الأيام المقبلة.

وتشهد نيجيريا نزاعات يقول خبراء إنها أدت إلى مقتل مسيحيين ومسلمين من دون تمييز.

وقال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث "وزارة الحرب تستعد للتحرك. إما أن تحمي الحكومة النيجيرية المسيحيين، وإما سنقتل الإرهابيين الذين يرتكبون هذه الفظائع المروعة".