العالم اليوم - مصادر: إسرائيل تتأهب لاحتمال التصعيد مع حزب الله

انتم الان تتابعون خبر مصادر: إسرائيل تتأهب لاحتمال التصعيد مع حزب الله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 نوفمبر 2025 09:28 مساءً - كشفت القناة 12 التلفزيونية، مساء الأحد، أن إسرائيل تتأهب لاحتمال التصعيد مع حزب الله في الأيام المقبلة.

وقالت المحطة الإسرائيلية، الأحد، إن ذروة التوتر بجبهة الشمال ستكون "بعد شهر من الآن عند انتهاء مهلة نزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني".

كما ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية: "يعاني حزب الله من هجمات الجيش الإسرائيلي، ويخشى الرد. ومأزقه واضح. الخوف هو أن رده سيؤدي إلى أضرار فورية في مناطق مثل بيروت".

ونقلت عن مصدر إسرائيلي قوله: "هناك احتمال لأيام من القتال ضد حزب الله".

وفي وقت سابق الأحد، أطلق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تهديدا جديدا باستهداف العاصمة اللبنانية بيروت في حال شنّ حزب الله أي هجوم يطال أي بلدة في شمال إسرائيل.

وقال كاتس في مقابلة مع القناة الـ14 إن إسرائيل ستتعامل مع أي تهديد، مشيرا إلى أن المبعوثين الأميركيين أبلغوا الحكومة اللبنانية بذلك.

وأضاف أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على بيروت لنزع سلاح حزب الله، مشيرا إلى أن إسرائيل تمنح ذلك فرصة، على حد قوله.

تصريحات كاتس جاءت على خلفية التصعيد العسكري المتزايد في لبنان خلال الأيام الأخيرة، وفي ظل حديث متواصل عن نية إسرائيل تكثيف عملياتها.

وكثف الجيش الاسرائيلي غاراته الجوية على أهداف لحزب الله في الأيام الاخيرة.

وفي السياق نفسه، يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حزب الله يحاول "إعادة تسليح" نفسه.

وقال خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء "ننتظر أن تفي الحكومة اللبنانية بالتزاماتها، أي نزع سلاح حزب الله، لكن من الواضح أننا سنمارس حقنا في الدفاع عن النفس بموجب بنود وقف إطلاق النار".

ومنذ وقف إطلاق النار، كثّفت الولايات المتحدة الضغط على السلطات اللبنانية لنزع سلاح الحزب، وهي خطة عارضها الحزب وحلفاؤه.