الاحتلال يصادر 6 دونمات من أراضي الفلسطينيين بالقدس

القدس المحتلة ـ دوت الخليج :

استولت السلطات الإسرائيلية، على نحو 6 دونمات من أراضي الفلسطينيين في بلدة عناتا شمال شرق القدس، لإقامة شارع استيطاني جديد، وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن «سلطات الاحتلال استولت الجمعة على 5 دونمات، و856 مترًا مربعًا من أراضي المواطنين من بلدة عناتا في محافظة القدس».

وأشارت إلى أن ذلك تم من خلال أمر عسكري تحت اسم «أوامر وضع يد» يحمل الرقم ت/‏65/‏25. وأوضحت أن هذا الإجراء يهدف إلى إنشاء شارع استيطاني يربط مستوطنة «نفي برات» بشارع رقم 437، من أجل خدمة المستوطنين، ولفتت الهيئة إلى أن السلطات الإسرائيلية أصدرت منذ مطلع العام الجاري ما مجموعه 54 أمرًا عسكريًا مشابهًا في مناطق الضفة الغربية والقدس.