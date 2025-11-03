ترامب يهدد نيجيريا بعمل عسكري بسبب «قتل المسيحيين»

واشنطن ـ ا.ف.ب: هدد الرئيس دونالد ترامب بإرسال قوات أميركية إلى نيجيريا «مدججة بالسلاح» إذا لم توقف أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان ما وصفه بقتل المسيحيين.

وقال الرئيس الجمهوري على وسائل التواصل الاجتماعي إنه طلب من البنتاجون وضع خطة لهجوم محتمل، وذلك بعد يوم واحد من تحذيره من أن المسيحية «تواجه تهديدا وجوديا في نيجيريا».

وتشهد نيجيريا نزاعات يقول خبراء إنها أدت إلى مقتل مسيحيين ومسلمين من دون تمييز.

وقال ترامب «إذا استمرت الحكومة النيجيرية في السماح بقتل المسيحيين، ستوقف الولايات المتحدة فورا كل المساعدات لنيجيريا، وقد تذهب إلى هذا البلد (مدججة بالسلاح) للقضاء على الإرهابيين الذين يرتكبون هذه الفظائع المروعة».

وأضاف «أصدر تعليماتي لوزارة الحرب بالاستعداد لعمل عسكري محتمل. إذا قمنا بشن هجوم فسيكون الهجوم سريعاً وشرساً وحاسماً، تماما كما يهاجم الإرهابيون المجرمون مسيحيينا الأعزاء»، محذراً الحكومة النيجيرية من أنه «من الأفضل لها أن تتحرك بسرعة!». على حد قوله.

ورد الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو على وسائل التواصل الاجتماعي السبت بعد إعلان ترامب عن تسمية بلاده ضمن قائمة الدول ذات الاهتمام الخاص، «إن وصف نيجيريا بأنها غير متسامحة دينيا لا يعكس واقعنا الوطني».

وأضاف أن «الحرية الدينية والتسامح كانا مبدأ أساسيا في هويتنا الجماعية وسيظلان كذلك دائما».