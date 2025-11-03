إسرائيل تتوعد بتكثيف هجماتها على جنوب لبنان

القدس المحتلة ـ بيروت ـ وكالات: حذّر وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس من أن الجيش سيكثّف هجماته ضد حزب الله في جنوب لبنان، بعد يوم على إعلان وزارة الصحة اللبنانية مقتل أربعة أشخاص في ضربة إسرائيلية.

و زعم كاتس في بيان إن «حزب الله يلعب بالنار والرئيس اللبناني يماطل». وأضاف «يتعيّن تطبيق التزام الحكومة اللبنانية نزع سلاح حزب الله وإخراجه من جنوب لبنان. التنفيذ بأقصى شدة سيتواصل بل سيتكثّف .

وقُتل أربعة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون في غارة إسرائيلية الليلة قبل الماضية على جنوب لبنان .

ووفق «الوكالة الوطنية للاعلام» «استفاقت مدينة النبطية ومنطقتها على هول الجريمة البشعة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي وأدت إلى استشهاد أربعة من شبان المدينة وجرح ثلاثة آخرون ، بعدما استهدفتهم مسيرة معادية الليلة قبل الماضية بغارة عندما كانوا بسيارتهم على طريق دوحة كفررمان، في الطرف الشرقي لبلدة كفررمان».