القدس المحتلة ـ بيروت ـ وكالات: حذّر وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس من أن الجيش سيكثّف هجماته ضد حزب الله في جنوب لبنان، بعد يوم على إعلان وزارة الصحة اللبنانية مقتل أربعة أشخاص في ضربة إسرائيلية.
و زعم كاتس في بيان إن «حزب الله يلعب بالنار والرئيس اللبناني يماطل». وأضاف «يتعيّن تطبيق التزام الحكومة اللبنانية نزع سلاح حزب الله وإخراجه من جنوب لبنان. التنفيذ بأقصى شدة سيتواصل بل سيتكثّف .
وقُتل أربعة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون في غارة إسرائيلية الليلة قبل الماضية على جنوب لبنان .
ووفق «الوكالة الوطنية للاعلام» «استفاقت مدينة النبطية ومنطقتها على هول الجريمة البشعة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي وأدت إلى استشهاد أربعة من شبان المدينة وجرح ثلاثة آخرون ، بعدما استهدفتهم مسيرة معادية الليلة قبل الماضية بغارة عندما كانوا بسيارتهم على طريق دوحة كفررمان، في الطرف الشرقي لبلدة كفررمان».
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إسرائيل تتوعد بتكثيف هجماتها على جنوب لبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.