العالم اليوم - اليابان.. الفلفل الحار لصد هجمات الدببة "القاتلة"

انتم الان تتابعون خبر اليابان.. الفلفل الحار لصد هجمات الدببة "القاتلة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 03:13 مساءً - في ظل تزايد هجمات الدببة على البشر في اليابان، وارتفاع أعداد الضحايا الناتجة عنها إلى مستوى قياسي خلال العام الجاري، طورت شركة بخاخا طاردا لهذه الحيوانات أملا في تحقيق "تعايش سلمي" معها.

وأفادت وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية، الثلاثاء، أن يو أوكوتاني، وهو رئيس قسم التخطيط والتسويق في شركة متخصصة بإنتاج أدوية الحيوانات تتخذ من مقاطعة توكوشيما غربي اليابان مقرا لها، طور هذا البخاخ.

وبدأ الأمر عندما شعر أوكوتاني (40 عاما) بالرغبة في معالجة مشكلة تزايد هجمات الدببة على البشر، نظرا لحبه للقيام بأنشطة في الأماكن المفتوحة، ثم قرر تطوير بخاخ طارد للدببة مستفيدا من الخبرة المكتسبة من تصنيع الشركة منتجات من الفلفل الحار.

وقرأ كتبا بغرض تعميق فهمه لبيئة الدببة، وقدم نماذج أولية عديدة من البخاخات التي تحتوي على مادة الـ"كابسيسين"، وهي المكون الحار الموجود في الفلفل.

وكانت مقاطعة أكيتا اليابانية، أفادت الاثنين، بإصابة شخصين في هجومين منفصلين لدببة، وهو ما يضاف إلى سلسلة من الحوادث التي قامت بها الدببة شمال شرقي البلاد.

وقد أسفرت هجمات الدببة في أكيتا بغرب اليابان هذا العام، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 50 خرين حتى الآن.