اختبار سهل للريال وآخر صعب لبرشلونة

اختبار سهل للريال وآخر صعب لبرشلونةيبحث ريال مدريد عن مواصلة سلسلة انتصاراته، عندما يواجه مضيفه رايو فايكانو يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويتصدر ريال مدريد الترتيب برصيد 30 نقطة، في حين يحتل رايو فايكانو المركز العاشر برصيد 14 نقطة.

ويسعى الريال لتحقيق انتصاره الخامس على التوالي في الدوري الإسباني من أجل الحفاظ على فارق الخمس نقاط التي تفصله عن برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 25 نقطة، والذي يلتقي في اليوم ذاته مع سيلتا فيغو صاحب المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة ضمن منافسات هذه الجولة.

ويدخل الريال مباراة فايكانو ولديه أفضلية طفيفة، حيث شهدت آخر ست مواجهات بينهما، فوز فايكانو مرة واحدة، وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل، فيما انتصر مدريد مرتين، كما أن نتائج الريال خارج ملعبه جيدة للغاية حيث فاز الفريق في 10 من أصل 11 مباراة بالدوري.

في المقابل، يبحث فايكانو عن تحقيق أفضل نتيجة ممكنة من أجل التقدم أكثر في جدول الترتيب، كما يسعى لمصالحة جماهيره بعد خسارته الكبيرة في الجولة الماضية برباعية دوم مقابل أمام فياريال.

وتنطلق مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني غدا الجمعة بلقاء يجمع إلتشي صاحب المركز التاسع برصيد 14 نقطة مع ريال سوسييداد الرابع عشر في الترتيب برصيد 12 نقطة.

وتتواصل بعد غدٍ السبت المباريات، حيث يلتقي جيرونا مع ألافيس، وإشبيلية مع أوساسونا، وأتلتيكو مدريد مع ليفانتي، ويلعب إسبانيول مع فياريال.

وتستكمل يوم الأحد المقبل المباريات، فإلى جانب لقاء رايو فايكانو مع ريال مدريد، يلعب أتلتيك بلباو مع ريال أوفييدو، وريال مايوركا مع خيتافي، وفالنسيا مع ريال بيتيس،

وفي ذات اليوم أيضاً، سيكون برشلونة على موعد مع مباراة صعبة عندما يحل ضيفاً على سيلتا فيغو.