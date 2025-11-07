العالم اليوم - القضاء التركي يصدر مذكرات توقيف بحق نتنياهو وبن غفير وكاتس

انتم الان تتابعون خبر القضاء التركي يصدر مذكرات توقيف بحق نتنياهو وبن غفير وكاتس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 نوفمبر 2025 09:24 مساءً - أصدرت محكمة الجنايات في إسطنبول، بناء على طلب النيابة العامة، الجمعة، مذكرات توقيف بحق 37 شخصا، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وجاء في بيان أنه تم إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" و"إبادة جماعية" جراء الحرب في غزة.

وأضاف أن مذكرات التوقيف صدرت أيضا في حق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وقالت النيابة العامة في إسطنبول إن مذكرات التوقيف تستهدف 37 مشتبها به، لكنها لم تنشر قائمة كاملة بأسمائهم.

وأوضحت أنه "نتيجة للإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها دولة إسرائيل بشكل ممنهج في غزة، فقد آلاف الأشخاص، بمن فيهم النساء والأطفال، حياتهم، وأصيب آلاف آخرون، وأصبحت المناطق السكنية غير صالحة للاستخدام".

وتعليقا على ذلك، قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان: "أوامر الاعتقال التي أصدرها أردوغان ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين توضح لماذا لا يجب أن تكون تركيا حاضرة في قطاع غزة - بشكل غير مباشر أو مباشر".

وجدد نتنياهو، هذا الأسبوع، التأكيد على رفضه مشاركة قوات تركية في القوة الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة.

وقال نتنياهو في حديث مع كبار ضباط الاحتياط: "لن تكون هناك قوات تركية في قطاع غزة".

وفي العام الماضي، انضمت تركيا إلى دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها بريتوريا تل أبيب بارتكاب إبادة جماعية.

وأتاحت خطة سلام اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إرساء وقف هش لإطلاق النار في القطاع في العاشر من أكتوبر، بعد عامين على اندلاع الحرب المدمرة.