نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ترامب يحارب النعاس في فعالية بالبيت الأبيض.. تساؤلات جديدة حول صحته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشرت اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يبدو مغمض العينين خلال فعالية رسمية بالبيت الأبيض، وهو ما أثار موجة من التساؤلات حول صحته وقدرته على أداء مهامه اليومية.

وتظهر اللقطات ترامب وهو يحاول إبقاء عينيه مفتوحتين أثناء تقديم إعلان رسمي يتعلق بـ خفض أسعار أدوية إنقاص الوزن، بينما كان يقف خلف مكتبه إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين.

ترامب يحارب النوم في الفعالية

خلال الفعالية، لاحظ الحضور ووسائل الإعلام أن ترامب في لحظات مغمض العينين، وفي لحظات أخرى يحاول جاهدًا إبقائهما مفتوحتين، مع فرك متكرر لعينيه في بعض الأحيان.

الصور والفيديوهات تم تداولها على نطاق واسع، خصوصًا من قبل معارضي ترامب، مثل حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم الذي نشر الصور على حسابه الرسمي وعلق بسخرية: "دون دوزي (دون الناعس) عاد"، ما زاد من انتشار التساؤلات حول لياقة ترامب البدنية وقدرته على تحمل الجداول الزمنية المزدحمة.

الرد الرسمي للبيت الأبيض

من جانبه، قال تايلور روجرز، المتحدث باسم البيت الأبيض لشبكة CNN:

"لم يكن الرئيس نائمًا؛ بل تحدث طوال الوقت وأجاب على العديد من أسئلة الصحفيين خلال الإعلان التاريخي الذي يخص انخفاض أسعار دوائين أمريكيين مهمين، ما سيوفر مبالغ طائلة وأرواحًا لا تُحصى للأمريكيين".

وأضاف المتحدث أن وسائل الإعلام تحاول تضخيم الأحداث لتشويه صورة الرئيس، مؤكدًا أن ترامب كان ملتزمًا بكامل فعاليات الإعلان.

ترامب وجولاته المستمرة

يشتهر ترامب بمشاركته الفعالة في المؤتمرات الصحفية والجلسات العامة، حيث يجيب على أسئلة الصحفيين لساعات طويلة. ويشير مساعدوه إلى أن الرئيس الأمريكي يمتلك قدرة تحمل عالية ويستمر في التواصل مع المسؤولين الأمريكيين على مدار الساعة.

وفي سياق متصل، ألقى ترامب خطابًا اقتصاديًا طويلًا في ميامي استمر لأكثر من ساعة قبل يوم واحد من فعالية البيت الأبيض، كما أتم جولة خارجية شملت ثلاث دول آسيوية في نهاية الشهر الماضي.

التساؤلات حول صحة ترامب

بالرغم من قدراته المعروفة، إلا أن تساؤلات مستمرة حول صحة ترامب منذ توليه الرئاسة، خاصة وأنه يُعد أكبر رئيس أمريكي تولى المنصب.

وكان الرئيس البالغ من العمر 79 عامًا قد أجرى مؤخرًا فحصًا بالرنين المغناطيسي في المركز الطبي العسكري الوطني والتر ريد، دون توضيح السبب، ما دفع المتابعين والمهتمين بالأخبار الأمريكية إلى مراقبة أي علامات إرهاق أو مشاكل صحية محتملة.

ترامب وخفض أسعار الأدوية

الفعالية التي شهدت ظهور ترامب مغمض العينين كانت تهدف إلى الإعلان عن خفض أسعار دوائين رئيسيين يساعدان المواطنين الأمريكيين المصابين بـ مرض السكري وأمراض القلب والسمنة.

ويعد هذا الإعلان جزءًا من السياسات الاقتصادية للرئيس ترامب لعام 2025، ويستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الملايين من الأمريكيين وتحسين الرعاية الصحية في البلاد.

ردود الفعل والتغطية الإعلامية

تباينت ردود الفعل بين مؤيدي ترامب الذين وصفوا ما حدث بأنه إرهاق طبيعي نتيجة جداوله المزدحمة، وبين المعارضين الذين استغلوا اللقطات لتسليط الضوء على قدراته البدنية وملاءمته للرئاسة في هذا العمر.

كما تناولت شبكة CNN الحدث بتفصيل، مشيرة إلى أن الصور أثارت تساؤلات جديدة حول قدرات ترامب البدنية، بينما أصدر البيت الأبيض بيانًا مؤكدًا أن الرئيس كان حاضرًا طوال الفعالية وتفاعل بشكل كامل مع الحاضرين.