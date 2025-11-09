نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مطالبات بإجلاء عاجل لآلاف المرضى في غزة وسط انهيار النظام الصحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالبت منظمة أطباء بلا حدود بتنفيذ إجلاء طبي عاجل لآلاف المرضى في قطاع غزة، بعد أن أصبحوا عاجزين عن الحصول على الرعاية الصحية الأساسية بسبب تدهور المنظومة الطبية نتيجة الحصار والتصعيد المستمر.

12 ألف مريض بالسرطان يواجهون الموت

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن هناك نحو 12،500 مريض بالسرطان في القطاع مهددون بفقدان حياتهم، في ظل انقطاع العلاج ونفاد الأدوية المنقذة للحياة.

بدورها، أوضحت وزارة الصحة في غزة أن 64% من أدوية السرطان نفدت من المستودعات الطبية، مع غياب أجهزة التشخيص المبكر والمتابعة الضرورية لعلاج المرضى.

انتهاكات مستمرة رغم التحذيرات الدولية

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يتعرض قطاع غزة لعمليات إبادة جماعية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أميركي وأوروبي، شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، في تجاهل واضح لقرارات المجتمع الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان.

حصيلة مأساوية تتفاقم يومًا بعد يوم

أسفرت الاعتداءات الإسرائيلية عن استشهاد وإصابة أكثر من 239 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب 11 ألف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين الذين يواجهون مجاعة حادة، فضلًا عن دمار شامل طال معظم مدن ومناطق القطاع.