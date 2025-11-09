نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقل المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة إلى المستشفى بعد محاولة انتحار.. تفاصيل القضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقلت السلطات الإسرائيلية المدعية العسكرية السابقة يفعات تومر يروشالمي إلى المستشفى، بعد إنذار يفيد محاولتها الانتحار، حسبما أفادت القناة 12 الإسرائيلية صباح اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب الأزمة القانونية التي واجهتها يروشالمي بعد اعتقالها الأسبوع الماضي على خلفية السماح بتسريب فيديو يظهر تعذيبا واعتداء جنسيا على فلسطينيين داخل سجون الاحتلال.

وأدى هذا الفيديو إلى موجة استنكار واسعة داخل إسرائيل وخارجها، وأثار انتقادات شديدة للمدعية العسكرية السابقة.

تفاصيل اعتقال يروشالمي

تم اعتقال يفعات تومر يروشالمي يوم الاثنين الماضي، على خلفية تسريب الفيديو الذي كشف ممارسات تعذيب، وواجهت تهمًا خطيرة تتعلق بالإفصاح عن معلومات سرية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المحكمة قررت الإفراج عنها مؤقتًا لمدة 10 أيام مع وضعها تحت الإقامة الجبرية، بعد تمديد اعتقالها مرة واحدة يوم الأربعاء الماضي، في إجراء قانوني يهدف إلى السماح بمراجعة التحقيقات الجارية معها.

وتشير المصادر الإسرائيلية إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن تحقيقات موسعة تشمل مسؤولين آخرين في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، على خلفية الفيديو المسرب، الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية الدولية.

محاولة الانتحار وأسبابها المحتملة

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية، أظهرت يروشالمي علامات إرهاق نفسي شديد خلال فترة احتجازها، وهو ما قد يكون السبب وراء محاولتها الانتحار.

وأشار مسؤولون إلى أن المدعية العسكرية السابقة واجهت ضغوطًا كبيرة قانونيًا ونفسيًا بعد نشر الفيديو، بالإضافة إلى الانتقادات الحادة التي تعرضت لها على مستوى الإعلام والمجتمع الإسرائيلي، ما أسهم في تدهور حالتها النفسية.

ردود الفعل المحلية والدولية

أثارت قضية يروشمالي ردود فعل متباينة داخل إسرائيل وخارجها:

بعض الأصوات الإسرائيلية تدافع عنها وتعتبر ما حدث جزءًا من مسؤوليتها القانونية في كشف تجاوزات داخل المؤسسة العسكرية.

منظمات حقوق الإنسان الدولية اعتبرت اعتقالها وتحويلها للإقامة الجبرية أمرًا مثيرًا للجدل ويحتاج لمراجعة قانونية، خاصةً مع وجود مؤشرات على ضغوط نفسية كبيرة تعرضت لها.

وأضافت التقارير أن المحكمة الإسرائيلية تتابع حالتها الصحية عن كثب، وأن الجهات الطبية قامت بتقديم الرعاية اللازمة فور نقلها إلى المستشفى.

خلفية عن القضية

بدأت الازمة بعد تسريب فيديو يظهر تعذيبًا واعتداء جنسيًا على فلسطيني داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما دفع السلطات لمساءلة عدد من المسؤولين، بما فيهم المدعية العسكرية السابقة يروشمالي.

وتواجه إسرائيل في السنوات الأخيرة انتقادات دولية متزايدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في السجون، وتأتي قضية يروشمالي في هذا السياق لتزيد من تعقيد المشهد السياسي والقانوني في البلاد.