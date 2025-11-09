قيادي فـي البرلمان الأوروبي يدعو إلى عودة السوريين للمساهمة فـي إعادة إعمار بلدهم

برلين ـ د.ب.أ: دعا رئيس كتلة الأحزاب المحافظة في البرلمان الأوروبي المعروفة باسم «حزب الشعب الأوروبي» إلى عودة السوريين إلى وطنهم للمساهمة في إعادة إعمار سوريا. وقال السياسي الألماني مانفريد فيبر في تصريحات لصحيفة «بيلد آم زونتاج» الألمانية الصادرة أمس: «الذين يستطيعون العودة إلى سوريا والمساعدة في إعادة بناء بلادهم، يجب أن يغادروا ألمانيا وأوروبا ويعودوا إلى سوريا». وأشار فيبر إلى أن الوضع القانوني للاجئين السوريين بات واضحا، وقال: «نحن نساعد في أوقات الأزمات، ولكن عندما تنتهي الحرب، يجب أن تعود إلى وطنك»، موضحا في المقابل أنه لا يؤيد ممارسة ضغط زمني مفرط، قائلا: إذا لم تنجح عمليات الترحيل في الشهر الأول لأن أجزاء من سوريا مدمرة بالكامل، فقد تنجح في الشهر التالي.

