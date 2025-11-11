الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت الفنانة المصرية شيري عادل عن مرحلة جديدة في حياتها الشخصية والمهنية، مؤكدة أنها أصبحت أكثر وعيًا ونضجًا، ولم تعد تفكر في التضحية بمشوارها الفني من أجل أي علاقة عاطفية.

شيري عادل: لن أضحّي بفني من أجل أي رجل

وقالت خلال لقائها في برنامج "كلام نواعم" على قناة MBC إنها في الماضي كانت تفكر في ترك العمل والبقاء في المنزل، لكنها اليوم تدرك أن عملها مهم جدًا، وأن المرأة عندما تقف على قدميها تكون قوية وقادرة على الاعتماد على نفسها.



وأوضحت أن التجارب التي مرت بها غيّرت نظرتها للحياة بشكل جذري، وأصبحت أكثر تمسكًا بعملها الذي تعتبره جزءًا أساسيًا من كيانها، مشيرة إلى أن العمل يمنح المرأة توازنها واستقلالها، وأنها باتت أكثر حرصًا على الموازنة بين حياتها الشخصية ومسيرتها الفنية.



كما تحدثت عن طريقتها الخاصة في التعامل مع نجاحاتها، مؤكدة أنها تميل إلى الانعزال بعد كل عمل فني لمراجعة نفسها وتقييم أدائها بهدوء، وقالت: "أنا بتكسف لما بتفرج على نفسي في أي مسلسل، وبحب أقعد لوحدي أقيّم شغلي وأشوف أنا غلطت في إيه.. يمكن دي الطريقة اللي بتخليني أتطور كل مرة."



وترى شيري أن العزلة المؤقتة تساعدها على التطوير الذاتي وتمنحها مساحة للتفكير بعمق في اختياراتها المقبلة.