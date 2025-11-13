العالم اليوم - فيديو.. قوات البرهان تقصف قافلة مساعدات إغاثية في دارفور

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. قوات البرهان تقصف قافلة مساعدات إغاثية في دارفور من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 نوفمبر 2025 05:20 مساءً - تعرضت قافلة مساعدات كانت في طريقها من مدينة زالنجي وسط دارفور إلى مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، لهجوم جوي عنيف قال نشطاء إن الجيش السوداني نفذه، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.

وأظهرت لقطات فيديو شاحنات محملة بالمساعدات الغذائية وقد اشتعلت فيها النيران بعد القصف الجوي، بينما قال أحد شهود العيان إن "طيران الفلول" وراء شن الهجوم، في إشارة إلى الجيش الذي يقوده عبد الفتاح البرهان.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان، إن "القافلة الإغاثية كانت في طريقها من زالنجي إلى الفاشر في شمال دارفور، قبل أن تتعرض للقصف بمسيّرة من طراز أكنجي تركية الصنع، مما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى من الأبرياء".

ودانت قوات الدعم السريع "بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التي ارتكبها جيش الحركة الإسلامية الإرهابية"، مؤكدة أن "استمرار القصف الممنهج ضد القوافل الإنسانية يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، ويجسد السلوك الإرهابي الذي يمارسه الجيش الخاضع لسيطرة الجماعات الإخوانية الإرهابية في السودان من خلال عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية والاعتداء المتكرر على المنظمات الدولية العاملة في الإقليم، وذلك بالتزامن مع زيارة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة إلى دارفور توم فليتشر".

وأضاف البيان أن "هذا الاعتداء ليس الأول من نوعه، إذ سبق للجيش أن استهدف خلال شهري يونيو وأغسطس الماضيين عددا من شاحنات الإغاثة، في نهج واضح لاستهداف القوافل الإنسانية وتعطيل جهود الإغاثة، مما يضاعف من معاناة المدنيين ويعرقل إيصال الدعم للمحتاجين".

ولم يصدر بيان رسمي عن الجيش السوداني حول الواقعة حتى الآن.