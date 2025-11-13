نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر UAE vs Iraq LIVE بث مباشر لحظة بلحظة مباراة منتخب الإمارات والعراق اليوم في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم العربية لمتابعة مواجهة مثيرة بين منتخب العراق ومنتخب الامارات ضمن ذهاب ملحق آسيا المؤهل لكأس العالم 2026. المباراة تمثل محطة حاسمة لكل فريق قبل مباراة الاياب، وتهدف كل تشكيلة لتحقيق نتيجة قوية تمهد الطريق نحو النهائيات. في هذا المقال نتعرف على القنوات الناقلة، موعد اللقاء، وتشكيل الفريقين المتوقع.



القنوات الناقلة وموعد مباراة العراق والامارات



ستقام المباراة مساء الخميس 13 نوفمبر 2025 على استاد محمد بن زايد في ابوظبي. يمكن متابعة اللقاء مباشرة على قنوات بي ان سبورتس، وتحديدا عبر قناة beIN SPORTS 2HD. موعد المباراة سيكون الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت الامارات، بينما مباراة العودة ستقام يوم الثلاثاء 18 نوفمبر في العراق.

يسعى منتخب العراق لتحقيق نتيجة ايجابية خارج ملعبه قبل مواجهة الاياب. اسود الرافدين انهوا التصفيات بالمركز الثالث في المجموعة الثانية وجمعوا 15 نقطة، ويطمحون للتقدم نحو النهائيات عبر ملحق آسيا.

منتخب الامارات يطمح للاستفادة من عاملي الارض والجمهور لتحقيق فوز مريح على العراق، ورفع معنويات اللاعبين قبل مباراة الاياب. الامارات جاءت ثالثة في المجموعة الاولى وتأهلت للملحق بعد منافسة مع قطر.

تشكيل العراق المتوقع



حارس المرمى: جلال حسن هاشم

خط الدفاع: ميرخاس دوسكي – زيد تحسين – ريبين غريب سولاقا

خط الوسط: امير العماري – كيفن يعقوب – ابراهيم بايش

خط الهجوم: شيركو كريم – ماركو فرج – يوسف الامين – ايمن حسين

تشكيل الامارات المتوقع



حارس المرمى: خالد عيسى

خط الدفاع: كانيدو – بيمينتا – كويدو

خط الوسط: ميلوني – عبد الله رمضان – لونزينيو

خط الهجوم: خيمينيز – برونو دي اوليفيرا – الغساني