الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت أسعار الكتكوت اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 تباينًا ملحوظًا في بورصة الدواجن والشركات، فيما استقرت أسعار البط صغير العمر، وفق بيانات رصدها سوق الدواجن المحلي.

استقرار أسعار البط وتباين أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 17 و24 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان بين 10 و10.5 جنيه، مسجلاً انخفاضًا 3 جنيهات عن سعره السابق، بينما بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 42 جنيهًا. وسجلت أسعار الكتاكيت الأخرى في بورصة الدواجن كالآتي: كتكوت ساسو بيور بين 10 و10.5 جنيه، كتكوت ساسو عمر يوم بين 9 و10 جنيهات، كتكوت بلدي بين 7 و7.75 جنيه، كتكوت هجين بين 8 و9 جنيهات، كتكوت جيل ثاني بين 9 و10 جنيهات، وكتكوت روزي بيور بين 9 و10 جنيهات.

أما أسعار الكتاكيت في الشركات، فجاءت على النحو التالي: كتكوت أربو بين 20 و23 جنيهًا، كتكوت كب نحو 21 جنيهًا، كتكوت روس/روص بين 20 و21 جنيهًا، كتكوت أبيض نحو 20 جنيهًا، كتكوت ساسو نحو 15 جنيهًا، كتكوت روزي نحو 15 جنيهًا، وكتكوت إي آر نحو 19 جنيهًا.

وفيما يخص البط صغير العمر، فقد استقرت الأسعار في بورصة الدواجن والطيور، حيث تراوح سعر بط مسكوفى عمر يوم واحد بين 29 و30 جنيهًا، بط فرنساوي بيور بين 10 و11 جنيهًا، والبط المحلي بين 27 و28 جنيهًا.