العالم اليوم - تركيا.. 102 لاعبا خارج الملاعب بسبب المراهنات

انتم الان تتابعون خبر تركيا.. 102 لاعبا خارج الملاعب بسبب المراهنات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 نوفمبر 2025 06:24 مساءً - فرض الاتحاد التركي لكرة القدم، يوم الخميس، عقوبات إيقاف مؤقتة بحق 102 لاعبا لتورطهم في فضائح مراهنات.

وجرى إحالة هؤلاء اللاعبين في الدوري التركي الممتاز إلى لجنة الانضباط التابعة للاتحاد .

وجاءت هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية لضمان نزاهة المسابقات الكروية، حيث كشفت التحقيقات تورط لاعبين في المراهنات على المباريات، وهو ما يمثل انتهاكا واضحا للقوانين التي تحظر على اللاعبين المشاركة في أي أنشطة مراهنة.

وأصدرت لجنة الانضباط قرارات بإيقاف عدد من لاعبي الصف الأول عن اللعب، وتراوحت مدة العقوبات المفروضة عليهم بين 45 يوماً وسنة كاملة.

ويشير هذا التفاوت في مدة الإيقاف إلى اختلاف حجم التورط وطبيعة المخالفة التي ارتكبها كل لاعب على حدة.

وتأتي هذه العقوبات في وقت حساس للغاية، حيث سبق أن شملت الفضيحة حكاما ومسؤولين رياضيين آخرين، مع تداول تقارير إعلامية تشير إلى أن الاتحاد التركي وسع نطاق تحقيقاته ليشمل أكثر من ألف لاعب بشكل عام، مما يلقي بظلال كثيفة على نزاهة بعض دوريات كرة القدم في البلاد.

وأوقف الاتحاد التركي 26 لاعبا من الدوري الممتاز، و77 من دوري الدرجتين الأولى والثانية، لفترات تتراوح بين 45 يوما وعام واحد.

وعوقب إيرين إلمالي مدافع غالطة سراي والمنتخب التركي، لمدة 45 يوما، كما تم إيقاف ميتيهان بلتجي زميله في الفريق ومدافع منتخب تركيا تحت 21 عاما، لمدة 9 أشهر، بالإضافة لإيقاف الحسن نداو جناح قونيا سبور، ومنتخب السنغال لمدة 12 شهرا.

ونشر إلمالي عبر حسابه على موقع "انستغرام" هذا الأسبوع أنه راهن على مباراة قبل حوالي 5 سنوات، لم يكن فريقه طرفا فيها. وانضم إلى غالطة سراي هذا العام.

أما بلتجي، فقد أقر أيضا بمراهناته السابقة، لكن أصر على أنها لم تكن تتعلق بمباريات شارك فيها.