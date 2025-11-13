أخبار اليمن : استعدّوا جيداً.. فلكي يمني يحذّر: أيام باردة جداً بانتظاركم

استعدّوا جيداً.. فلكي يمني يحذّر: أيام باردة جداً بانتظاركم
حذّر الفلكي اليمني عدنان الشوافي من موجة صقيع متوقعة وأجواء شديدة البرود خلال الساعات المقبلة.
وتوقع الفلكي الشوافي انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة الصغرى خلال الثلاث الليالي المقبلة حتى ليلة الأحد، ما قد يجعل الأجواء باردة إلى شديدة البرودة في المرتفعات والأحواض الجبلية.
ونبه الشوافي المزارعين إلى احتمال وصول درجات الحرارة حد الصقيع في بعض المناطق الجبلية، خصوصاً إذا كانت السماء صافية والرياح ساكنة.
وأكد الفلكي اليمني أن الحالة تصنف ضمن المستوى الأول (خفيفة)، داعياً إلى متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المزروعات.
