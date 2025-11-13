العالم اليوم - "ضحية خرق الهدنة".. حزن على فتاة غزة المتفوقة

انتم الان تتابعون خبر "ضحية خرق الهدنة".. حزن على فتاة غزة المتفوقة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 نوفمبر 2025 05:20 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، الخميس، نتائج الثانوية العامة، لتعم الفرحة بين الطلاب وعائلاتهم بعد عام دراسي اسثتنائي مليء بالتحديات الصعبة.

ومن بين هؤلاء الطلاب، برزت قصة ضحى نظمي أبو دلال من مخيم النصيرات، التي حققت معدل 96.7 بالمئة.

لكن فرحة النجاح لم تكتمل، إذ أن ضحى قتلت مع 18 من أفراد عائلتها في غارات إسرائيلية، بعد خرق اتفاق وقف إطلاق النار خلال شهر أكتوبر الماضي.

وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي نتيجة ضحى في الثانوية العامة مرفقة بصورتها، لتثير موجة واسعة من التفاعل والتعاطف مع قصتها بين المستخدمين.

وفي أواخر أكتوبر الماضي، كشفت وكالة الأنباء الفلسطينية أن غارة على منزل عائلة أبو دلال في مخيم النصيرات وسط القطاع أسفرت عن مقتل 18 شخصا من بينهم أطفال ونساء.

والأربعاء، أفادت مصادر طبية فلسطينية في قطاع غزة، عن مقتل 245 شخصا وإصابة 623 منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، في 10 أكتوبر الماضي.