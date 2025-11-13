نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشطاء من غزة يرسمون جدارية تندد بالإبادة البيئية وتوجه رسالة إلى مؤتمر المناخ في البرازيل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أطلق نشطاء في قطاع غزة حملة بعنوان "Ecocide" تندد بالإبادة البيئية وتسلط الضوء على الخطر المتزايد لتدمير الطبيعة والبنية التحتية بغزة، بالتزامن مع مؤتمر.

وجاءت الحملة بمبادرة من تجمع نشطاء البيئة والطبيعة في البرازيل، ونُفذت في قطاع غزة، برسم جدارية ضخمة في مدينة خان يونس المدمرة، حملت رموزا بصرية تعبر عن الألم والأمل في آن واحد، وعن ارتباط ما يحدث في غزة بالتهديد العالمي الذي تواجهه البيئة والإنسانية جمعاء.

وشارك في افتتاح الجدارية وتنفيذها الدكتور علاء البطة، نائب رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة، إلى جانب الصحفي صائب اللقان مدير الإعلام في بلدية خان يونس، وحشد من النشطاء والمؤثرين الفلسطينيين داخل القطاع وخارجه.

وقال البطة في كلمته خلال الافتتاح: "ما يحدث في غزة ليس مجرد دمار عمراني، بل هو إبادة بيئية بكل المقاييس. إن تدمير الأشجار، وتلويث المياه، وتحويل المدن إلى رماد يهدد الحياة لعقود قادمة. رسالتنا من هنا إلى قادة العالم في مؤتمر المناخ: لا يمكن الحديث عن حماية الكوكب فيما تُباد مدن بأكملها ويُترك سكانها وسط الغبار والدخان".

وشهدت الحملة تفاعلا واسعا من نشطاء ومؤثرين فلسطينيين في الداخل والشتات، خصوصا من المقيمين في أوروبا، حيث نُشرت مئات المنشورات والفيديوهات التي نقلت صور الجدارية ورسائلها الإنسانية إلى جمهور عالمي.

وتأتي الحملة ضمن نشاطات منصة المحتوى الرقمي "بستيرا" (Basterra) التي تتبنى رسائل إنسانية تعرف العالم على الكوارث والمآسي التي تمس الإنسان والطبيعة في مناطق النزاع، مؤكدة أن الإبادة البيئية في غزة لم تعد قضية محلية، بل تهديدا مباشرا للعدالة المناخية العالمية.

وقال فريق الحملة في بيانهم الختامي: "من غزة إلى البرازيل، نرسل أصواتنا عبر اللون والحجر والرماد. الطبيعة تباد، والمدن تختنق، والعالم لا يمكنه أن يواصل صمته. العدالة المناخية لا تكتمل دون العدالة الإنسانية".

وتواصل حملة Ecocide جذب اهتمام واسع من الإعلاميين والمنظمات البيئية حول العالم، وسط دعوات لتضمين ملف "الإبادة البيئية في غزة" ضمن جدول أعمال قادة الدول المشاركين في مؤتمر COP30