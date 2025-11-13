نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "هآرتس": يحيى السنوار خدع القوات الإسرائيلية في خان يونس في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قالت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن مصادر أمنية، إن القوات الإسرائيلية تعرضت إلى عملية خداع خلال مطاردة زعيم حماس السابق يحيى السنوار في أحياء خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة أن مقطع الفيديو الشهير الذي وثق مشاهد هروب السنوار داخل النفق رفقة زوجته، قد تسبب بشعور أمني مضلل حول مكان زعيم حماس.

وأفادت بأن السنوار ترك الفيديو في سيرفرات التخزين عمدا بقصد التضليل، مما سمح له بالانتقال لمكان آمن عكس الذي كان الجيش الإسرائيلي يبحث فيه.

وفي الـ16 من أكتوبر 2024، نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يظهر زعيم حركة "حماس" الراحل يحيى السنوار وعائلته داخل أحد الأنفاق، وزعم الجيش إن توقيت الفيديو يعود إلى ساعات قليلة قبل "طوفان الأقصى".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي حينها عبر قناته على "تلغرام": "تكشف صور جديدة ليحيى السنوار في ساعة متأخرة من ليلة السادس من أكتوبر قبيل مجزرة السابع من أكتوبر حيث تظهر المشاهد السنوار منشغلا في بقائه وبقاء أفراد عائلته على قيد الحياة، وفي إعداد مسار هروبه".

وأضاف: "‏في مقطع الفيديو نرى هروب السنوار وأفراد عائلته إلى مجمع تحت أرضي يقع تحت منزلهم خلال ليلة السادس من أكتوبر أي قبل المجزرة الوحشية بساعات قليلة.. السنوار وأبناؤه وزوجته يهربون إلى النفق ويزودونه على مدار ساعات طويلة بغية التمون بأكياس الغذاء، والماء، والمخدات، وشاشة البلازما، والمراتب وغيرها من الأشياء الضرورية للمكوث لفترة طويلة".

وقتل السنوار على يد جنود إسرائيليين جنوبي غزة في أكتوبر 2024، بعد عام من بدء إسرائيل حربها ضد حماس عقب هجمات الأخيرة عليها في أكتوبر 2023.

وكان السنوار أحد كبار قادة حماس وسجينا سابقا لدى إسرائيل، يشتبه في اختبائه منذ فترة طويلة داخل شبكة الأنفاق تحت غزة