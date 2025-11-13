الرياض - كتبت رنا صلاح - حصلت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على شهادة الاعتماد الدولية ISO/IEC 27001:2022 لنظام إدارة أمن المعلومات (ISMS)، بعد اجتيازها بنجاح عملية التدقيق الخارجي التي نفذتها شركة TÜV AUSTRIA، وشملت مراجعة شاملة للسياسات والإجراءات والعمليات المطبقة في الهيئة، للتحقق من توافقها مع أحدث المعايير والممارسات الدولية.

هيئة الطاقة والمعادن تنال شهادة دولية في أمن المعلومات

وأكد رئيس مجلس المفوضين، المهندس زياد السعايدة، أن هذا الاعتماد الدولي يُجسّد المكانة الريادية للهيئة كجهة تنظيمية ورقابية تُواكب التطورات العالمية في مجالات التحول الرقمي وأمن المعلومات، ويعكس التزامها بتطبيق أعلى معايير الكفاءة والشفافية لضمان استمرارية الخدمات وجودتها وحمايتها.

وأضاف، أن الحصول على هذا الاعتماد يأتي تتويجاً لجهود كوادر الهيئة خاصة في مديرية تكنولوجيا المعلومات، التي عملت على تطبيق نظام إدارة أمن المعلومات وفق أحدث إصدار من المعيار الدولي وبما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية في إدارة المخاطر وتعزيز منظومة الأمن السيبراني في القطاع.

وجرى تسليم شهادة الاعتماد اليوم الخميس، بحضور القنصل النمساوي وممثلي شركة الاعتماد، في المقر الرئيسي للهيئة في عمّان، حيث تم التأكد من مطابقة جميع الإجراءات والأنظمة المعتمدة لمتطلبات المعيار الدولي وفق إصدار عام 2022، وشمل نطاق الاعتماد أصول وخدمات تكنولوجيا المعلومات، مع اعتماد ضوابط وإجراءات دقيقة لإدارة الحوادث وحماية البيانات، بما يضمن تقديم خدمات آمنة وموثوقة في قطاع الطاقة والمعادن.

يُذكر، أن ISO/IEC 27001:2022 هو أحدث إصدار للمعيار الدولي الصادر عن المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس (ISO)، ويُعد مرجعاً عالمياً لبناء أنظمة متكاملة لحماية المعلومات وإدارة المخاطر الإلكترونية وتعزيز الثقة في البيئة الرقمية.