نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنتاغون يبرم عقدا مع "قاتلة" يحيى السنوار في غزة بعشرات ملايين الدولارات في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام عبرية أن شركة "إكستند" الإسرائيلية المتخصصة في صناعة الأسلحة التي يقال إن مسيرتها قتلت زعيم حماس يحيى السنوار في غزة، فازت بعقد ضخم مع وزارة الحرب الأمريكية.

وأعلنت الشركة هذا الأسبوع، فوزها بعقد تبلغ قيمته عشرات الملايين من الدولارات مع وزارة الحرب الأمريكية لتطوير وتوريد الطائرات المسيرة الهجومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتطور شركة "إكستند" أنظمة طائرات دون طيار تعتمد أساسا على الذكاء الاصطناعي، وقد استخدمها الجيش الإسرائيلي وحلفاء له في الاستطلاع، وتنفيذ عمليات دقيقة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن هذا النظام المدمج في طائرات "إكستند" طور بالتعاون مع مديرية الأبحاث في وزارة الدفاع الإسرائيلية، واستخدمه الجيش الإسرائيلي في عدة عمليات من بينها اغتيال زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار بعد تحديد موقعه واستهدافه.

وقال مسؤول إن الشركة تنافست في هذه الصفقة مع شركات تكنولوجية دفاعية أمريكية، لكن خبرة "إكستند" في إسرائيل وأوكرانيا رجحت الكفة لصالحها.

ولكن العقد يلزم الشركة بإنتاج الطائرات على أراضي الولايات المتحدة وبأيدي عمال أمريكيين، ومكونات غير صينية.

ولذلك أنشأت الشركة مصنعا لها في ولاية فلوريدا لإنتاج الطائرات المسيرة، وقامت بتدريب الجنود الأمريكيين، وصنع قطع الغيار، والصيانة.

وأوضح البنتاغون، في بيان، أن أسراب الطائرات الجديدة المعروفة باسم "أنظمة الهجوم المعيارية أحادية الاتجاه" (FPV)، ستمكن القوات من التدريب والعمل بفعالية أكبر في بيئات قتال حضرية وريفية معقدة.

وتعمل أسراب طائرات "إكستند" بشكل منسق إذ تنفذ كل طائرة مهمة مختلفة، وتدار جميعها من قبل مشغل واحد عبر أدوات الذكاء الاصطناعي بدلا من أجهزة التحكم اليدوي، أو نظارات الواقع الافتراضي التقليدية.

ويحدد المشغل الهدف والمهمة بالصوت أو بالنظر فقط بينما تقوم أدوات الذكاء الاصطناعي بتوجيه الطائرة تلقائيا.

وتستطيع هذه الطائرات الانتقال من الاتصال اللاسلكي إلى الاتصال عبر الألياف الضوئية لمنع التشويش، ما يسمح لها بتنفيذ عمليات على بعد 20 كلم