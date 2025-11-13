نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موجة خريفية غير مستقرة تضرب مصر.. تعرف على المحافظات الأكثر تأثرًا بالطقس السيئ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستمر الأجواء الخريفية المطيرة غدًا الجمعة، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق شمال مصر، يصاحبها انخفاض نسبي في درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة.

أمطار رعدية واحتمال لتساقط البرد على شمال البلاد

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن السحب الرعدية ستغطي مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وقد يصاحبها بنسبة 30% سقوط حبات البرد ونشاط قوي للرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، ما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة أحيانًا، مع احتمالية لتشكل السيول على سيناء.

طقس معتدل نهارًا ومائل للبرودة ليلًا

ذكرت الهيئة أن طقس غدٍ الجمعة سيكون خريفيًا معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يميل إلى البرودة في الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة على أغلب الأنحاء.

أما في جنوب الصعيد وجنوب سيناء، فيسود طقس حار نسبيًا نهارًا، مع أجواء معتدلة ليلًا.

شبورة مائية صباحًا وسحب منخفضة على القاهرة ومدن القناة

توقعت الأرصاد تكوّن شبورة مائية كثيفة في الساعات الأولى من الصباح على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال البلاد ووسط سيناء، كما تظهر السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر على الأنشطة اليومية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة 14 نوفمبر 2025