إلهام شاهين تكشف ذكريات لا تُنسى وكواليس مليئة بالحب والضحك مع محمد عبد العزيز

القاهرة - محمد ابراهيم - في حديث مليء بالحنين والامتنان، كشفت الفنانة إلهام شاهين عن كواليس بدايتها الفنية، خلال في فاعليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي تُقام ضمن أنشطة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته السادسة والأربعين، يقام اليوم الخميس 13 نوفمبر، ماستر كلاس بعنوان "أسرار صناعة الكوميديا" مع المخرج الكبير محمد عبد العزيز، وذلك في تمام الساعة 2:00 ظهرًا وحتى 3:30 مساءً على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

واكدت إلهام أن المخرج الراحل محمد عبد العزيز كان أحد أهم الداعمين لموهبتها، بل وصاحب الفضل الأكبر في انطلاقتها وشهرتها داخل الوسط الفني.

وقالت شاهين إن المخرج الكبير آمن بموهبتها منذ أول ظهور لها على الشاشة، ومنحها الفرصة التي غيّرت حياتها بالكامل، مضيفة: «كان بيشوف فيّ حاجة أنا نفسي مكنتش شايفاها… هو اللي خلاني أكتشف إن الكوميديا ممكن تكون جزء من شخصيتي كممثلة».

بداية التحول الفني

تروي إلهام أن أول تعاون بينها وبين المخرج الراحل كان نقطة تحول في مسيرتها، حيث قرر أن يخرجها من النمط الجاد الذي عُرفت به، ليمنحها مساحة مختلفة تُظهر قدراتها المتنوعة. وتابعت: «كان دايمًا يقول إن الموهبة الحقيقية هي اللي تعرف تلعب كل الأدوار، وفعلًا غير طريقتي في التمثيل ونظرتي للفن».

المخرج الإنسان

لم تتحدث النجمة فقط عن المخرج، بل عن الإنسان أيضًا، مشيرة إلى أن محمد عبد العزيز كان يتمتع بشخصية إنسانية راقية وروح طيبة جعلته قريبًا من الجميع. وقالت: «كان أب قبل ما يكون مخرج… بيعامل الفنانين بحنية واحترام، وبيحب يساعد الشباب ويشجعهم».

وأضافت أن كواليس العمل معه كانت مليئة بالحب والضحك، وهو ما خلق حالة من الدفء بين فريق العمل، مؤكدة أن طاقته الإيجابية كانت سر نجاح كل من تعامل معه.

مدرسة فنية لا تتكرر

وصفت إلهام شاهين الراحل بأنه صاحب مدرسة خاصة في الكوميديا، تميزت بالذكاء والرقي، موضحة أنه لم يكن يؤمن بالكوميديا الصاخبة أو المبالغة، بل بالكلمة والموقف. وقالت: «علّمني إزاي أضحك الناس من غير تهريج… بخفة ظل نابعة من الموقف نفسه، عشان كده أفلامه لسه عايشة في وجدان الجمهور».

ذكريات لا تُنسى

واختتمت حديثها قائلة: «محمد عبد العزيز مش مجرد اسم في تاريخ السينما… ده إنسان علّمني، وساندني، وساب فيّ بصمة عمرها ما هتتمسح. أنا مدينة له بكل خطوة نجاح حققتها».