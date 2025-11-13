العالم اليوم - ليوس العقارية تكشف عن مجتمع سكني رائد دعما لرؤية دبي 2040

انتم الان تتابعون خبر ليوس العقارية تكشف عن مجتمع سكني رائد دعما لرؤية دبي 2040 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 نوفمبر 2025 09:24 مساءً - أعلنت شركة ليوس للتطوير العقاري عن إطلاق مشروعها السكني الرئيسي الجديد، والذي يعد أول مجتمع متكامل واسع النطاق تطوره الشركة في دبي، وأحد أهم مشروعاتها حتى الآن، بقيمة تطوير إجمالية تتجاوز 5 مليارات درهم إماراتي.

ويمتاز هذا المشروع بموقعه الاستراتيجي في منطقة وادي الصفا 5 ضمن دبي لاند، عند تقاطع شارع دبي – العين (E66) وشارع الإمارات (E611)، ويوفر اتصالا استثنائيا مع أبرز مناطق دبي، إلى جانب تجربة معيشية تحمل طابع المنتجعات.

ويبعد المشروع 20 دقيقة فقط عن وسط مدينة دبي، ليجمع في خصائصه بين الهدوء وسهولة الوصول في واحدة من أسرع المناطق نموا في الإمارة.

ويتم تطوير المشروع الذي يعكس الالتزام إزاء تنفيذ مجتمعات مستدامة قائمة على التصميم المبتكر، وبما يتماشى مع الخطة الحضرية الشاملة لإمارة دبي 2040، التي تهدف إلى جعل دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة.

وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ليوس للتطوير العقاري، روي ليو: "يمثل المشروع الجديد محطة مفصلية في مسيرة شركتنا نحو ترسيخ مكانتها كأحد أكبر المطورين العقاريين في دبي. وتم تطوير المشروع ليجسد التزامنا بالابتكار والاستدامة وجودة الحياة، وهي القيم ذاتها التي تقوم عليها "رؤية دبي 2040".

ويعمل هذا المجمع السكني الرئيسي على تعزيز مكانة إمارة دبي باعتبارها مرجعا عالميا في تصميم المجتمعات والابتكار العمراني، انسجاما مع رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

نموذج للحياة المستدامة

ويعد المشروع نموذجا جديدا للحياة المستدامة المتمحورة حول مفاهيم الصحة وجودة الحياة، حيث يضم أكثر من 16,000 شجرة، كما تنتشر في أرجائه الحدائق النباتية والبحيرات البلورية الصافية.

وسيحظى السكان بنمط حياة متكامل يجمع بين المساحات الخضراء الواسعة، والمرافق الخارجية المفتوحة، وجودة التصميم الرفيعة.

وسيطرح المشروع على مراحل متعددة تبدأ بمشروع "ريجنتس بارك" الذي يضم منازل تاونهاوس بـ3 و4 غرف، وفلل مكونة من 5 إلى 7 غرف.

وسيوفر المشروع عند اكتماله أيضا أكثر من 800 وحدة سكنية، بأسعار تبدأ من 1,600 درهم للقدم المربع الواحد، مع دفعة مقدمة بنسبة 5 بالمئة فقط.

وترجح التوقعات أن ينمو سوق العقارات القائمة على مفاهيم الصحة وجودة الحياة في الإمارات من 503 ملايين درهم في العام 2024، إلى نحو 31 مليار درهم في 2027، ما يعكس تركيز الدولة المتزايد على الصحة والاستدامة وجودة الحياة.

ويأتي المخطط الرئيسي الجديد من "ليوس" في طليعة هذا التحول، ليجسد من خلاله أسلوب حياة يجمع بين المعايير الصحية والمعيشة العصرية الراقية.

ويضم المجمع السكني الجديد مزيجا متكاملا من الفلل ومنازل التاونهاوس الفاخرة المحاطة بعناصر مائية وحدائق منسقة وممشى تجاري ومجموعة شاملة من المرافق الترفيهية والعائلية.

وتشمل المرافق ملاعب للبادل والتنس، واستوديوهات لممارسة اليوغا، ومسارات للدراجات، وصالات رياضية خارجية، وحدائق نباتية، ومساحات مخصصة لملاعب الأطفال، ومسابح، وناديا اجتماعيا.

وسيتم تجهيز المنازل أيضا بتقنيات المنازل الذكية، إضافة إلى مواقف شحن المركبات الكهربائية، بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.

للإشارة فإن شركة ليوس للتطوير العقاري تواصل تحقيق أداء قوي في سوق الإمارات العقاري، خاصة بعد تسجيلها مبيعات بمليارات الدراهم عبر محفظتها في دبي، مع امتلاكها محفظة تطوير تتجاوز 15 مليار درهم من المقرر تسليمها خلال الـ12 شهرا المقبلة.

ويعكس هذا الزخم المستمر ثقة الشركة في نمو دبي طويل الأمد، وحرصها على رسم معالم مستقبل المجتمعات السكنية المتكاملة.