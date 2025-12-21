توغلات إسرائيلية جديدة في ريفي القنيطرة

توغلات إسرائيلية جديدة في ريفي القنيطرةتوغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددا، اليوم، في ريفي محافظة القنيطرة الشمالي والجنوبي جنوبي سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا، أن دورية للاحتلال مؤلفة من آليتين عسكريتين، توغلت من نقطة العدنانية بريف القنيطرة الشمالي، ونصبت حاجزا عند تقاطع قرية أم العظام الذي يربطها بقريتي رويحينة والمشيرفة.

كما أشارت إلى توغل دورية أخرى للاحتلال غرب بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث قامت بإطلاق نار عشوائي في الهواء، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات في وقت توغلت فيه دورية أخرى مؤلفة من خمس آليات عسكرية، داخل قرية صيدا الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي.

وتواصل قوات الاحتلال سياساتها العدوانية وخرقها اتفاق فض الاشتباك عام 1974، عبر التوغل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين السوريين من خلال المداهمات والاعتقالات التعسفية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات، وتجريف الأراضي الزراعية.