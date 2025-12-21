توغلات إسرائيلية جديدة في ريفي القنيطرة
توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددا، اليوم، في ريفي محافظة القنيطرة الشمالي والجنوبي جنوبي سوريا.
وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا، أن دورية للاحتلال مؤلفة من آليتين عسكريتين، توغلت من نقطة العدنانية بريف القنيطرة الشمالي، ونصبت حاجزا عند تقاطع قرية أم العظام الذي يربطها بقريتي رويحينة والمشيرفة.
كما أشارت إلى توغل دورية أخرى للاحتلال غرب بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث قامت بإطلاق نار عشوائي في الهواء، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات في وقت توغلت فيه دورية أخرى مؤلفة من خمس آليات عسكرية، داخل قرية صيدا الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي.
وتواصل قوات الاحتلال سياساتها العدوانية وخرقها اتفاق فض الاشتباك عام 1974، عبر التوغل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين السوريين من خلال المداهمات والاعتقالات التعسفية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات، وتجريف الأراضي الزراعية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توغلات إسرائيلية جديدة في ريفي القنيطرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.