تحديث بورصة الدواجن.. سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 12:29 مساءً - شهدت تعاملات اليوم السبت استقرارًا ملحوظًا في أسعار الفراخ البيضاء داخل بورصة الدواجن والمحال التجارية، بينما سجلت الأصناف الأخرى تحركات طفيفة تعكس حالة العرض والطلب الحالية، واستقر سعر الكيلو في المزرعة عند مستويات متوازنة تنعكس تدريجيًا على السعر النهائي للمستهلك في مختلف المحافظات.

قائمة أسعار الفراخ والبانية اليوم

استقرت الفراخ البيضاء عند سعر يتراوح بين 75 و76 جنيهًا للكيلو في المزرعة، لتصل إلى يد المستهلك في الأسواق بمتوسط 85 إلى 86 جنيهًا.

أما الفراخ الساسو فقد شهدت تراجعًا طفيفًا حيث تباينت أسعارها بين 100 و101 جنيه للكيلو.

استقر سعر كيلو البانية ليتراوح ما بين 190 و200 جنيه، ويختلف هذا السعر بشكل بسيط حسب المنطقة الجغرافية وتكاليف النقل.

أسعار البيض اليوم

حافظت كرتونة البيض على استقرارها السعري اليوم، حيث سجل البيض الأحمر نحو 133 جنيهًا جملة، ليصل إلى المواطن بنحو 143 جنيهًا.

وبالمثل، استقر سعر كرتونة البيض الأبيض عند 132 جنيهًا في البورصة، وتباع للمستهلك بمتوسط 143 جنيهًا.