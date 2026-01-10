رسميًا.. حقيقة زيادة أسعار السجائر في مصر وقائمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 12:29 مساءً - شهدت أسعار السجائر المحلية استقرارًا كبيرًا اليوم السبت، حيث استقر سعر عبوة كليوباترا بأنواعها المختلفة مثل كينج سايز وسوفت كوين وبوكس وسوبر عند 44 جنيهًا فقط.

كما شمل هذا الاستقرار أيضًا سجائر مونديال بألوانها الأحمر والأزرق والسيلفر وكذلك أنواع بوسطن وبلمونت وماتوسيان سوبر التي تباع جميعها بنفس السعر الرسمي وهو 44 جنيهًا، وأكدت الشركة الشرقية للدخان أن هذه الأسعار هي المعتمدة رسميًا للمستهلك لضمان توازن السوق ومنع التلاعب.

أسعار السجائر الأجنبية والتبغ المسخن

سجلت سجائر ميريت سعرًا قدره 105 جنيهات.

استقرت مارلبورو عند 97 جنيهًا ومارلبورو كرافتد عند 79 جنيهًا.

فيما يخص سجائر إل آند إم فقد بلغ سعرها 76 جنيهًا.

أما بالنسبة لمنتجات التبغ المسخن فقد سجلت تيريا 76 جنيهًا وتيريا كبسولات 80 جنيهًا.

استقرت عبوات هيتس عند سعر 69 جنيهًا.

حقيقة زيادة أسعار السجائر 2026

نفت مصلحة الضرائب المصرية بشكل قاطع كل ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود زيادة جديدة بنسبة 12% خلال شهر يناير الحالي.

وأوضحت أن القوانين تسمح للشركات بمراجعة أسعارها وفقًا لسياسات تسعيرية مدروسة وليس بشكل عشوائي، لذا يرجى من المستهلكين عدم الانسياق وراء الشائعات والالتزام بالأسعار المطبوعة على العبوات.