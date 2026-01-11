بعفوية وطاقيته الشهيرة.. ماذا قال العقل عن استضافة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 03:29 مساءً - علق الكاتب الصحفي عقل العقل في مقال له بصحيفة سعودية على استضافة تركي آل الشيخ لسيف الشمري في الرياض وكذلك الدور الذي قامت به جميع وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا في ذلك الموقف.

تعليق العقل عن استضافة تركي آل الشيخ لسيف الشمري

قال عقل العقل في المقال الصحفية الخاصة به والذي تم نشرها مؤخرًا: "لولا مواقع التواصل الاجتماعي ما كان صوت الشاب سيف الشمري قد وصل للمسئولين بالفعل في موسم الرياض وأبرزهم المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه".

أشار عقل العقل من خلال مقالته بأن تلك الاستضافة تدل على وجه إنساني للعديد من الفئات التي تكون بعيدة عن المدن.

وأضاف، أتمني بأن نصنع من الشاب سيف الشمري نماذج وأمثال إنسانية والتي تعبر عن وطننا الحقيقي، وكذلك تكون هناك طريقة من أجل الوصول لهم والعمل على تحقيق أحلامهم.

كما أشاد الكاتب الصحفي أيضا بعفوية الشاب سيف الشمري وقال، أنه حضر هذا اليوم بعفويته التلقائية وملابسه البسيطة وارتدى طاقيته الشهيرة، وظهر في بعض الصور وهو يقوم بمصافحة المستشار تركي آل الشيخ.