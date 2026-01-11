بعد اعتقال رئيس فنزويلا.. ما حقيقة تسليم زعيمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 03:29 مساءً - أثارت قضية تسليم زعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، جائزة نوبل للسلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جدلًا واسعًا وسط رفض قاطع من المنظمة المشرفة على جائزة نوبل للسلام.

ومن جانبه، أوضح معهد نوبل النرويجي، في بيان له، أنه لا يمكن سحب أو نقل أو مشاركة جائزة نوبل للسلام من شخص لأخر، بمجرد الإعلان عن الفائز بها.

وأشار:

"القرار نهائي ولا رجعة فيه"

يذكر أن زعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، رغبت في منج جائزتها نوبل للسلام ومشاركتها مع ترامب، معللة أن ما فعله ترامب هو خطوة فارقة نحو الانتقال الديمقراطي.

وقالت:

"جائزة الشعب الفنزويلي، وبالتأكيد نريد أن نمنحها لترمب ونتشاركها معه"

وفي وقت سابق، كان قد أعلن ترامب أنه يستحق الحصول على جائزة نوبل للسلام بسبب جهوده في جميع الحروب الذي أنهاها.