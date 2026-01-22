حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 12:29 مساءً - يبحث العديد من المشاهدين الفترة الماضية، حول طريقة ضبط قناة الأيام الستة على نايل سات six day الجديد 2026، حيث تعتبر تلك القناة من أبرز القنوات الفضائية التي تمكنت بأن تجذب اهتمام الجمهور وبالأخص إنها تقوم بعرض الأفلام الأجنبية التي تكون مخصصة للكبار فقط.

قناة الأيام الستة على نايل سات six day

تتميز قناة الأيام الستة six day بتقديم العديد من الأفلام السينمائية والمتنوعة، والتي تكون مناسبة لمن هم أكبر من ثمانية عشر عام، كذلك يمكن تثبيت القناة على القمر الصناعي نايل سات وتكون بإشارة قوية، وذلك من خلال إدخال الترددات الآتية في جهاز الريسيفر الخاص بك:

القمر الصناعي نايل سات.

يكون التردد للقناة 11474.

الاستقطاب يكون عبر عمودي.

معدل ترميز القناة 27500.

معامل تصحيح خطأ هو 3/4.

كذلك يمكن تثبيت القناة على القمر الصناعي عرب سات ويكون من خلال البيانات الآتية: