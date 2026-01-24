قبل السفر.. إعلان رسمي في سعر الريال السعودي اليوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 يناير 2026 12:33 مساءً - تشير حركة التداولات المصرفية صباح اليوم السبت إلى ميل سعر الريال السعودي نحو تراجع طفيف أمام الجنيه المصري، مما يجعل التوقيت الحالي مثاليًا لمن يرغب في اقتناء العملة.

وقد برز بنك نكست كأفضل وجهة لمن يمتلك الريال ويرغب في تحويله لعملة محلية حيث يقدم أعلى سعر شراء عند 12.6063 جنيهًا، بينما حافظ البنك المصري الخليجي على صدارة قائمة أفضل سعر للبيع لمن يرغب في الشراء من البنك بواقع 12.5599 جنيهًا.

وقد تراوحت أسعار الصرف في البنوك الكبرى بين مستويات متقاربة جدًا تعزز من استقرار السوق، إذ سجل مصرف أبوظبي الإسلامي 12.591 جنيهًا للشراء، في حين استقر السعر في البنك المركزي المصري عند 12.5546 جنيهًا.

وبالمقابل عرض البنك التجاري الدولي CIB شراء الريال بقيمة 12.5366 جنيهًا، بينما سجل بنك فيصل الإسلامي مستوى 12.52 جنيهًا، وذلك بالتزامن مع تراجع الطلب العالمي على العملة السعودية بنسبة طفيفة بلغت 0.01% مما جعل السعر العالمي يستقر عند حدود 12.5485 جنيهًا تقريبًا.