بشرى للمربين.. سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت ومفاجأة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 يناير 2026 12:33 مساءً - شهد سوق الدواجن المصري مع إشراقة تعاملات اليوم السبت حالة من التباين الملحوظ في أسعار الصغار، حيث استقر سعر الكتكوت الأبيض الأكثر طلبًا في الأسواق بين مستويات 15 و27 جنيهًا مصريًا تبعًا للجودة ومصدر الشركة، بينما استقر سعر نوع القطعان عند حدود 10 جنيهات.

أسعار الكتاكيت البلدي والساسو

أظهرت المتابعة الميدانية استقرارًا في أسعار الكتاكيت الملونة والبلدية، حيث بلغ سعر الكتكوت الساسو نحو 8 جنيهات، بينما سجل النوع بيور منه حوالي 9 جنيهات.

وفيما يخص التربية المنزلية والريفية، فقد استقر الكتكوت البلدي عند 4 جنيهات فقط، بينما تراوحت أسعار الهجين والروزي بين 6 و7 جنيهات.

قائمة أسعار كتاكيت الشركات الرائدة

أعلنت الشركات الكبرى عن قوائمها السعرية الجديدة، حيث تصدرت نيوهوب إيجيبت القائمة بسعر 27 جنيهًا للكتكوت، تلتها شركتا القاهرة والعناني بواقع 24 جنيهًا.

بينما سجلت شركة الوطنية 21 جنيهًا وشركة الوادي 20 جنيهًا، وبالمقابل قدمت شركة مكة المكرمة أسعارًا تنافسية بدأت من 12 جنيهًا لنوع الساسو و15 جنيهًا للأبيض.