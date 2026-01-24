اتفرج ببلاش.. كيفية مشاهدة مباراة تونس ضد كينيا...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 يناير 2026 12:33 مساءً - يخوض منتخب تونس لكرة اليد، اليوم السبت، مواجهة سهلة نسبياً أمام نظيره منتخب كينيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2026، المقامة حاليًا على الأراضي الرواندية، بمشاركة نخبة من أقوى منتخبات القارة.

ويشارك المنتخب التونسي في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات غينيا والكاميرون وكينيا، وقد ضمن نسور قرطاج التأهل رسمياً إلى الدور الرئيسي في صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، بعدما استهل مشواره بانتصار ساحق على الكاميرون بنتيجة (41-22)، ثم أكد تفوقه في الجولة الثانية بالفوز على منتخب غينيا بنتيجة (35-25).

ويسعى المنتخب التونسي في لقاء اليوم لتحقيق الفوز الثالث تواليًا وحصد العلامة الكاملة، من أجل الحفاظ على معنويات اللاعبين مرتفعة قبل الدخول في الأدوار الإقصائية، ومواصلة رحلة البحث عن استعادة اللقب الإفريقي الذي يتربع على عرش صدارة المتوجين به تاريخياً بـ 10 ألقاب.

في المقابل، يدخل منتخب كينيا اللقاء وهو يتذيل ترتيب المجموعة بدون نقاط بعد تلقيه خسارتين أمام غينيا والكاميرون، ويطمح لاعبوه لتقديم أداء مشرف والخروج بأقل الأضرار أمام أحد أقوى المنتخبات المرشحة لنيل اللقب.

القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد كينيا

تُذاع المباراة لجمهور الوطن العربي عبر قناة ON Time Sports 2 HD.

كيفية مشاهدة مباراة تونس ضد كينيا عبر الإنترنت

تتيح الصفحة الرسمية لقنوات أون تايم سبورتس على موقع فيسبوك البث المباشر للمباراة، بالإضافة إلى قناة الاتحاد الإفريقي لكرة اليد الرسمية على موقع يوتيوب.