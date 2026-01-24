استقرار في سعر اليورو أمام الجنيه اليوم.. وهذا...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 يناير 2026 12:33 مساءً - استقرت العملة الأوروبية الموحدة أمام الجنيه المصري في مطلع تداولات اليوم السبت، حيث لم يشهد السعر أي تحركات جوهرية تذكر، فسجل عالميًا ما يعادل 55.2782 جنيهًا.

دليلك لأسعار اليورو في البنوك اليوم

يتصدر بنك نكست قائمة أفضل الوجهات المصرفية لمن يمتلك العملة الأوروبية ويرغب في تحويلها إلى الجنيه، إذ يقدم أعلى سعر شراء بقيمة 55.409 جنيهًا، وعلى الجانب الآخر يبرز المصرف العربي الدولي AIB كأرخص نافذة لبيع اليورو للجمهور بسعر 55.2098 جنيهًا.

بينما توزعت الأسعار في باقي المؤسسات مثل بنك القاهرة ومصرف أبوظبي الإسلامي والبنك المركزي المصري بين مستويات 55.09 و55.14 جنيهًا للشراء.

على أنّ بقاء اليورو عند هذه المستويات يعكس حالة من التوازن النقدي والهدوء الحذر في سوق الصرف المحلي، حيث يترقب المستثمرون والشركات أي تحديثات اقتصادية عالمية أو قرارات قد تصدر عن البنوك المركزية الكبرى.