صراع الـ 50 مليون.. موعد مسلسل بطل العالم...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 يناير 2026 02:19 مساءً - ازدادت عمليات البحث بشكل ملحوظ عن مواعيد عرض مسلسل بطل العالم 6 خلال الساعات الأخيرة، وذلك بسبب الترقب الكبير لأحداث الحلقة القادمة التي ستشهد تطورات درامية حاسمة.

يستمر الجمهور في متابعة مواعيد عرض مسلسل بطل العالم 6 منذ انتهاء الحلقة الخامسة يوم الخميس الماضي، حيث ينتظر الجميع بفارغ الصبر ما سيحدث في الحلقة السادسة.

مواعيد عرض بطل العالم 6

ستُعرض الحلقة السادسة غدًا الأحد في تمام الساعة السادسة مساءً على منصة يانجو بلاي الرقمية، كما تُبث في تمام الساعة الثامنة مساءً على شاشة قناة سي بي سي.

لمتابعة المسلسل يتطلب الأمر الاشتراك في منصة يانجو بلاي أو ضبط تردد قناة سي بي سي على النايل سات ليتمكن المشاهد من متابعة الحلقات بسهولة تامة.

عدد حلقات مسلسل بطل العالم

يتكون مسلسل بطل العالم من 10 حلقات فقط، وهو ما يجعله من الأعمال القصيرة التي تحظى بشعبية واسعة بين الجمهور العربي.

أحداث الحلقة السادسة من مسلسل بطل العالم

تبدأ أحداث الحلقة السادسة من نقطة الخطف، حيث يستغل الجيار ريعو كورقة ضغط لإرغام صلاح على التوقف عن التحقيق في ملف الأموال أو الكشف عن أي معلومات جديدة.

يكشف التطور أن خطف ريعو تم بعلم أو بتنسيق غير مباشر مع سليمان الذي يخشى اقتراب صلاح من سر الـ50 مليون جنيه، مما يضع صلاح أمام خيار صعب: إنقاذ ريعو يعني خسارة الاتفاق مع سليمان، والصمت يعني خسارة حليفه الأقرب.

تتحول دنيا في هذه الحلقة من دور الضحية إلى طرف نشط، بعد اكتشافها أن زوجة والدها هي صاحبة الأموال، وقد تشهد الأحداث محاولة منها للمواجهة القانونية أو النفسية مع زوجة الأب.