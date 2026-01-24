صدام إفريقي ثقيل.. الهلال السوداني يواجه صن داونز...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 يناير 2026 12:33 مساءً - على أرضية ملعب لوفتوس فيرسفيلد الذي يتسع لأكثر من خمسين ألف صرخة حماسية، يجد ممثل الكرة السودانية نفسه أمام تحدي وجودي يختبر صلابة معدنه في ليلة الجمعة ببريتوريا، حيث ينتظره صن داونز بأسلوبه المعتمد على تدوير الكرة بذكاء شديد واستنزاف طاقة المنافس بدنيًا، ولذلك نتطرق في الفقرات التالية إلى تفاصيل مباراة الهلال السوداني وصن داونز.

تفاصيل مباراة الهلال السوداني وصن داونز

هذا اللقاء يمثل منعطفًا خطيرًا في مسار المجموعة الثالثة، فإما أن يؤكد سيد البلد نضجه القاري بالعودة بنتيجة تجبر الجميع على احترامه، أو يترك المجال لأصحاب الأرض لفرض قبضتهم الحديدية على قمة الترتيب والهروب بعيدًا بالصدارة بفارق مريح جدًا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم، وتُنقل عبر شاشة beIN Sports 6 HD لمتابعة صراع تكتيكي من نوع خاص يبرز فيه المهاجم الفذ نونو سانتوس كأحد أخطر أسلحة صن داونز بفضل تقييمه المرتفع وقدرته على صناعة الفارق.

بينما يراهن الهلال على حنكة محمد عبد الرحمن الذي يحمل آمال السودانيين في هز شباك الحارس ويليامز، فالمواجهة تعتبر بذلك أشبه بصراع إرادات بين فريق يسعى لتأكيد هيمنته التاريخية في ملعبه، وضيف جريح قادم من أم درمان بطموحات تعانق السماء لإثبات أن التاريخ لا يحسم دائمًا نتائج الحاضر.

كما تدخل المباراة مرحلة الجد مع تقاسم الفريقين لنقاط الصدارة بأربع نقاط لكل منهما، مما يجعل من فوز أحدهما اليوم بمثابة إعلان رسمي عن الاقتراب من مربع الكبار.

ورغم أن تاريخ المواجهات يمنح صن داونز أفضلية بأربعة انتصارات سابقة، إلا أن الروح الجديدة التي ظهر بها الهلال في الجولات الماضية توحي بأن المفاجأة قد تولد من رحم المعاناة.

وفي ظل السعة الجماهيرية الهائلة للملعب، سيتعين على رفاق الغربال الحفاظ على هدوئهم الذهني لتفادي الوقوع في فخ الأخطاء الفردية التي قد تكلفهم الكثير في هذه الأمسية الكروية الشاقة والممتعة.