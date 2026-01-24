لانتزاع الصدارة.. موعد مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 يناير 2026 12:33 مساءً - يخوض فريق بيراميدز مواجهة قوية ومرتقبة أمام نظيره نهضة بركان المغربي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2025-2026، في لقاء يجمع بين متصدري المجموعة الأولى ويُعد صراعًا مباشرًا على القمة.

ويتواجد بيراميدز في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه أندية نهضة بركان المغربي، وباور ديناموز الزامبي، وريفيرز يونايتد النيجيري، وهي مجموعة تشهد منافسة قوية منذ انطلاق دور المجموعات.

ويمتلك بيراميدز 6 نقاط بعد مرور جولتين، محتلًا المركز الثاني في ترتيب المجموعة، متساويًا مع نهضة بركان المتصدر، إلا أن الفريق المغربي يتفوق بفارق الأهداف، ما يمنح اللقاء أهمية مضاعفة في سباق الصدارة.

ويسعى الفريق السماوي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل اعتلاء صدارة المجموعة والاقتراب خطوة كبيرة من التأهل إلى الدور ربع النهائي، في ظل الأداء القوي الذي يقدمه خلال النسخة الحالية من البطولة.

في المقابل، يدخل نهضة بركان المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه الفوز في أول جولتين، ويأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتعزيز موقعه في الصدارة ومواصلة نتائجه الإيجابية.

موعد مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان بدوري أبطال إفريقيا

تنطلق مباراة بيراميدز ونهضة بركان في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية.