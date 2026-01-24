دوري أبطال إفريقيا يشتعل.. الهلال السوداني يصطدم بصن...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 يناير 2026 12:33 مساءً - تترقب الجماهير السودانية والعربية بقلوب نابضة لحظة انطلاق الملحمة الكروية التي يحتضنها ملعب لوفتوس فيرسفيلد الجمعة، حيث يجد الهلال نفسه في اختبار حقيقي لا يقبل أنصاف الحلول أمام قوة صن داونز الضاربة في معقله بقلب جنوب أفريقيا.

توقعات مباراة الهلال السوداني وصن داونز

مباراة الهلال وصن داونز اليوم هي مواجهة لا تتعلق بالنقاط الثلاث فحسب، بل هي معركة إثبات وجود واستعادة هيبة في واحدة من أصعب المحطات القارية التي تتطلب تركيزًا وروحًا قتالية تتجاوز الحدود المألوفة سعيًا لخطف صدارة المجموعة التي تشتعل بين الفريقين حاليًا وبقوة كبيرة.

ويعول عشاق سيد البلد على خبرة محمد عبد الرحمن في لدغ شباك المنافس من أنصاف الفرص، في حين يدرك لاعبو صن داونز أن الهلال ليس لقمة سائغة هذه المرة، بل هو خصم عنيد جاء ليقلب الطاولة ويغير مجرى التوقعات التي صبت طويلًا في مصلحة أصحاب الأرض تاريخيًا وبصورة واضحة.

فسيكون الموعد مع فصل جديد من فصول التنافس الأفريقي المثير، حيث يدخل الفريقان اللقاء وفي جعبة كل منهما أربع نقاط؛ مما يجعل الفوز في هذه الجولة بمثابة قفزة هائلة نحو دور الثمانية واقترابًا كبيرًا من حلم اللقب.

ورغم أن لغة الأرقام تميل تاريخيًا لمصلحة أصحاب الأرض، إلا أن إصرار لاعبي الهلال وقوة دفاعهم قد تكون هي المفاجأة الكبرى في مباراة اليوم.

موعد مباراة الهلال السوداني وصن داونز

ستكون مباراة الهلال السوداني وصن داونز في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وهو ما يوافق الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

كيفية مشاهدة مباراة الهلال السوداني وصن داونز

ستكون شاشة beIN Sports 6 HD هي النافذة الوحيدة لمتابعة هذا التحدي الذي يسعى فيه الهلال لترويض طموحات برازيل أفريقيا ومنعهم من فرض أسلوبهم المعتمد على التمريرات السريعة والمزعجة.