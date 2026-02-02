اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة روما ضد أودينيزي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 03:33 مساءً - يستعد نادي روما لمواجهة نظيره نادي أودينيزي مساء اليوم الاثنين، على "ملعب فريولي"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026.

نتيجة مباراة الذهاب بين روما وأودينيزي

انتهت مواجهة الذهاب التي جمعت الفريقين بفوز نادي روما بنتيجة (2 - 0).

ويسعى روما في لقاء الليلة لتكرار تفوقه وحصد النقاط الثلاث لتعزيز موقعه في جدول الترتيب، بينما يطمح أودينيزي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية.

موعد مباراة روما ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الاثنين 2 فبراير 2026، في تمام الأوقات التالية:

الساعة 09:45 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس.

الساعة 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

الساعة 11:45 مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة روما ضد أودينيزي

ستكون أحداث المباراة منقولة مباشرة وحصرياً عبر تطبيق StarzPlay وتطبيق STC TV، بالإضافة إلى منصة شاشا، وهي الوسائل الرسمية الناقلة لمنافسات الدوري الإيطالي في المنطقة.

كيفية مشاهدة مباراة روما ضد أودينيزي

يمكنكم متابعة اللقاء عبر الاشتراك في إحدى المنصات الرقمية المذكورة أعلاه (StarzPlay أو STC TV) لضمان تغطية مباشرة وبجودة عالية.