موعد مباراة آرسنال في نهائي كأس كاراباو بعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 11:15 صباحاً - ينتظر أرسنال التعرف على منافسه في النهائي، بعد الفوز علي فريق تشيلسي بنتيجة 4/2، في مجموع المباراتين.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لكأس رابطة الأندية الإنجليزية يوم 22 مارس، على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.

منافس آرسنال المحتمل في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

واقترب نادي مانشستر سيتي من التأهل إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لموسم 2025-2026، بعدما حقق فوزًا مهمًا على نظيره نيوكاسل يونايتد في ذهاب نصف النهائي.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل في الذهاب

جاء ذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب سان جيمس بارك، وانتهت بتقدم السيتيزنز بنتيجة 2-0 في لقاء قوي سيطر فيه مانشستر سيتي على مجريات اللعب.

وعرفت مواجهة العودة بين الفريقين، المقررة غدا الأربعاء على ملعب الاتحاد في مانشستر، أهمية كبيرة لكتيبة المدير الفني، التي تسعى للحفاظ على تفوقها وتأمين بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

وبفوزه في لقاء الذهاب، أصبح مانشستر سيتي قريبًا من مواجهة أرسنال في نهائي البطولة، الذي يُقام يوم 22 مارس على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.