حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 12:33 مساءً - يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، عن نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الأول لهذا العام الدراسي الحالي، جاء ذلك تزامنًا مع الإعلان عن النتيجة رسميًا منذ قليل.

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم

اعتمد منذ قليل، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول لهذا العام 2026، وبلغت النسبة نحو 96.11%، علمًا بأنه تقدم للامتحانات ما يقرب من 263064 حضر منهم حوالي 261276، وسيتم طرحها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية

يمكن لجميع الطلاب والطالبات للصف السادس الابتدائي، التعرف على النتيجة للترم الاول لهذا العام، وذلك عبر الدخول على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا، وذلك بدل من الذهاب إلى المعاهد الأزهرية والتواجد في الزحام.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الصف السادس الابتدائي الأزهري

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2026 برقم الجلوس والاسم من خلال الخطوات المقبلة: