لا تفوتك.. موعد مباراة الاتحاد ضد الغرافة القطري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 12:33 مساءً - يستضيف نادي الاتحاد السعودي نظيره الغرافة القطري، مساء اليوم الثلاثاء، في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتُقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة، لحساب الجولة السابعة من مرحلة الدوري بالبطولة القارية.

ترتيب الاتحاد في الدوري السعودي

يحتل الاتحاد المركز السادس في جدول ترتيب مجموعة أندية الغرب برصيد 9 نقاط، بينما يأتي الغرافة في المركز التاسع برصيد 6 نقاط، ما يمنح اللقاء طابعًا تنافسيًا خاصًا في ظل صراع التأهل للأدوار الإقصائية.

نظام بطولة دوري أبطال آسيا

تُقام بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بنظام مرحلة الدوري، بمشاركة 24 فريقًا مقسمين إلى مجموعتين، بواقع 12 فريقًا عن منطقة الشرق ومثلهم عن منطقة الغرب، حيث يخوض كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج ملعبه.

ويتأهل أول 8 فرق من كل منطقة إلى دور الـ16، الذي يُلعب بنظام الذهاب والإياب، على أن تُستكمل الأدوار النهائية بدءًا من ربع النهائي بنظام التجمع من مباراة واحدة في دولة واحدة، حيث تم اختيار المملكة العربية السعودية لاستضافة هذه المرحلة.

موعد مباراة الاتحاد ضد الغرافة في دوري أبطال آسيا

تنطلق مواجهة الاتحاد والغرافة اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، في تمام 8:15 مساءً بتوقيت القاهرة، و9:15 مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الغرافة في دوري أبطال آسيا

تُذاع المباراة عبر قناتي beIN Sports 2 والكأس 6، ويتولى التعليق على اللقاء عبر قناة beIN Sports المعلق علي سعيد الكعبي.