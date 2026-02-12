اتفرج ببلاش علي المفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة برشلونة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 12:29 مساءً - يخوض برشلونة تحديًا صعبًا عندما يحل ضيفاً على أتلتيكو مدريد على ملعب "الرياض آير متروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية. ويسعى النادي الكتالوني إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار تمنحه الأفضلية قبل موقعة الإياب المقرر إقامتها في "كامب نو" يوم 3 مارس المقبل.

برشلونة يسعى لتخطي عقبة أتلتيكو مدريد

يدخل برشلونة اللقاء تحت قيادة مدربه هانز فليك، وسط تطلعات كبيرة للوصول للمباراة النهائية، رغم بعض الإصابات التي قد تربك الحسابات.

ويعول الفريق على قوته الهجومية لفك شيفرات دفاع الروخي بلانكوس الحصين على ملعبه.

في المقابل، يدخل أتلتيكو مدريد اللقاء متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور، حيث أكد مدربه دييغو سيميوني أن فريقه سيقاتل من أجل التأهل، معتمداً على الإيمان والروح القتالية التي تميز "الأتليتي" في المواعيد الكبرى.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد اليوم

يمكن متابعة المباراة عبر قناة MBC مصر 2 المفتوحة، وقناة MBC Action، حيث تحظى المواجهة باهتمام جماهيري كبير، نظرًا لقيمة الفريقين وتاريخهما في البطولة، إلى جانب رغبة كل منهما في بلوغ النهائي ومواصلة الطريق نحو التتويج باللقب.

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

من المقرر أن تنطلق قمة اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثانية عشر عند منتصف الليل بتوقيت دبي وعمان.