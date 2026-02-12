بدون تشفير وتقطيع.. كيفية مشاهدة مباراة برشلونة ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 12:29 مساءً - تعرف على كيفية مشاهدة مباراة برشلونة ونظيره أتلتيكو مدريد، في المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين اليوم الخميس 12 فبراير 2026، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا لموسم 2025-2026

ويحل الفريق الكتالوني ضيفًا على ملعب ميتروبوليتانو لملاقاة أتلتيكو في ذهاب الدور نصف النهائي، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للطرفين في ظل طموحهما ببلوغ النهائي والمنافسة على اللقب.

كيف وصل برشلونة واتليتكو الي نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

كان برشلونة قد تأهل إلى هذا الدور بعدما تجاوز عقبة ألباسيتي في ربع النهائي بفوز بنتيجة 2-1، بينما بلغ أتلتيكو مدريد نصف النهائي عقب انتصار كاسح على ريال بيتيس بنتيجة 5-0، في مباراة أظهرت قوته الهجومية واستعداده للمنافسة بقوة.

ويدخل برشلونة المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في الجولة الماضية من الدوري الإسباني على ريال مايوركا بثلاثية نظيفة، في حين يسعى أتلتيكو مدريد لاستعادة توازنه عقب خسارته الأخيرة أمام ريال بيتيس بهدف دون رد.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

تُنقل المباراة عبر قناة MBC مصر 2، بصوت تلمعلق مدحت شلبي، كما تنقل أيضًا علي قناة أم بي سي أكشن.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

يمكن متابعة البث المباشر للمباراة عبر الإنترنت من خلال منصة شاهد (Shahid)، التي تمتلك حقوق بث مباريات كأس ملك إسبانيا رقمياً.