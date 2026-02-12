بعد تعيينه وزير الدفاع الجديد…من هو الفريق أشرف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 12:29 مساءً - في خطوة جديدة ضمن التعديل الوزاري الجاري استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إلى جانب الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية في لقاء يعكس ترتيبات المرحلة المقبلة داخل المؤسسة العسكرية.

مراسم حلف وزير الدفاع الجديد اليمين

شهد اليوم أداء الفريق أشرف سالم زاهر اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته المهنية منتقل من قيادة الأكاديمية العسكرية المصرية إلى مسؤولية قيادة القوات المسلحة على رأس الوزارة.

من هو أشرف سالم زاهر

يعرف الفريق أشرف سالم زاهر كأحد القيادات العسكرية البارزة خلال السنوات الأخيرة حيث تولى إدارة الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة وقبلها شغل منصب مدير الكلية الحربية.

وخلال مسيرته كان له دور واضح في تطوير منظومة إعداد وتأهيل الطلاب داخل الكليات العسكرية سواء من الناحية الأكاديمية أو التدريبية بما يتماشى مع أحدث النظم العسكرية الحديثة.

مسيرة أشرف سالم زاهر العسكرية

في يناير 2023 صدر قرار جمهوري بترقيته من رتبة لواء إلى رتبة فريق تقديرًا لجهوده في تطوير منظومة التعليم العسكري وهو ما مهد لتوليه مناصب قيادية أوسع داخل القوات المسلحة.

يأتي تولي الفريق أشرف سالم زاهر وزارة الدفاع ليعكس الثقة في خبرته الطويلة داخل المؤسسة العسكرية خاصة أنه أشرف لسنوات على إعداد وتأهيل أجيال جديدة من الضباط لينتقل اليوم إلى موقع المسؤولية الأعلى في هرم القيادة العسكرية.