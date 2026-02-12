تردد قناة AXN Movies الفرنسية الجديد 2026: لمشاهدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 12:29 مساءً - تعد قناة AXN Movies الفرنسية من أبرز القنوات المخصصة لعشاق الأفلام الأمريكية والعالمية، حيث تقدم محتوى متنوع على مدار الساعة دون انقطاع، مع جودة عالية للصورة والصوت تجعل تجربة المشاهدة ممتعة للمشاهدين في كل أنحاء العالم.

تردد قناة AXN Movies على القمر الصناعي Astra 19

التردد: 10729.

القمر الصناعي: Astra 19.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 22000.

خطوات ضبط تردد قناة AXN Movies على الرسيفر